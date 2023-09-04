會財局行政總裁馬力指，去年度當局接獲可跟進投訴數目大增83% ，反映公眾對當局舉報渠道及投訴指引的認識有所提高，及公眾對當局的信心。該局更指，涉及潛在欺詐性金融及匯報的案件佔年內發起調查個案共19%。會財局調查部主管王蕙湄又說，涉及潛在欺詐性金融行為的個案，包括上市發行人以免息、無抵押等缺乏商業理據的條款，將自有資金轉給第三方，若核數師未有保持專業懷疑態度、向管理層查訊，將不符審計準則。她強調，核數師有明確責任識別、評估及適當地應對潛在的欺詐及舞弊風險。

會財局調查部主管王蕙湄更稱，該局在2021年、2022年先後公開主動調查中國恒大 （3333） 、恒大物業 （6666）的財務報表，目前案件仍在調查之中。

主席黃天祐表示，在當前動蕩的經濟環境下，金融市場更容易出現財務匯報風險，包括由欺詐及舞弊構成的風險。會財局將繼續採取風險為本的方式，識別和調查審計失當行為及會計不遵從事宜。當局將堅決採取迅速有力的監管行動，維護審計和財務匯報質素，從而保障公眾利益。

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