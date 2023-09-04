同時，集團又與麥明詩直接全資擁有的「老麥工作坊」訂立顧問協議，傳承教育委聘老麥工作坊擔任集團顧問以提供諮詢服務，作為老麥工作坊唯一董事的麥明詩將獲任命履行有關職責，固定年期為三年，同樣即日生效。

上述的諮詢服務的範圍包括就傳承教育的投資者關係及集團的教育相關業務發展，包括但不限於幼兒發展提供意見。根據顧問協議，公司將就提供諮詢服務向老麥工作坊支付每年100萬元的顧問費用。

據介紹，現年31 歲的麥明詩，分別於2014年及2018年取得劍橋大學法律文學士學位及文學碩士學位，並於2018年獲得紐約律師資格。在2019年至2022年，麥明詩任職於麥肯錫公司，領導有關策略、組織及設計思維的管理諮詢項目。

在此之前，麥明詩則於 2015年至 2019年期間從事娛樂行業，並曾擔任多個大型電視節目及訪談節目的主持人，並曾出演多齣電視劇。麥明詩現為Project Melo Limited的聯合創始人。

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