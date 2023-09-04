乘聯會表示，由於受到去年8月高基數的影響，今年8月的市場增速放緩。 7月以來乘用車市場處於淡季，隨大量有競爭力的新品推出，價格促銷力度不斷加大，8月消費者的購買熱情持續釋放。該會續指，目前中國汽車出口的海外市場環境保持良好態勢，近期中國新能源乘用車出口持續走強，形成國內外新能源市場逐步走強的特徵。

乘聯會預測，今年中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2,350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。

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