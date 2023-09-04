據上交所公告，上交所總經理蔡建春與沙特交易所集團首席執行官哈立德•阿卜杜拉•侯賽因（Khalid Abdullah Al-Hussan）分別代表上海證券交易所和沙特交易所集團簽署了合作備忘錄。

根據合作備忘錄，兩家交易所將探索在交叉上市、金融科技、ESG、數據交換和研究方面的合作機遇，促進兩個市場的多元化和包容性。在積極推動兩個市場基礎設施建設的同時，兩家交易所還將致力於促進企業上市、ETF雙重上市，以及投資者關系方面的知識共享。

蔡建春指，很高興與沙特交易所集團建立合作關係，共同探索金融科技、ESG和其他雙方感興趣領域的潛在合作機會，並期待與沙特交易所集團共同推進包括ETF在內的產品合作，深化兩地資本市場的對接與合作。

哈立德•阿卜杜拉•侯賽因則表示，與上交所的合作關系是推動沙特資本市場增長邁出的重要一步，符合《沙特2030願景》的金融部門發展計劃。雙方的合作將有助於促進沙特和中國更緊密的聯系，鼓勵兩國公司考慮交叉上市，也彰顯沙特對促進資本市場發展的決心，相信這將使兩國的發行人和投資者都受益。

上交所指，截至目前，上海證券交易所已與57家境外機構簽署了合作備忘錄，並在備忘錄框架下開展了形式豐富的交流合作，探索務實服務雙方資本市場的途徑。下一步，上交所將繼續在中證監的統籌部署下，不斷擴大對外交流的範圍，穩步推進與境外交易所的多元合作，堅定不移深化資本市場改革開放，加快構建高水平制度型雙向開放格局。

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