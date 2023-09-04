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大摩料蘇拉或令9月賭收較預期弱  高盛指黃金周酒店預訂達7至9成滿   

澳門日前公布8月份賭收多達172.13億元（澳門元，下同），按年大增686.4%。摩根士丹利指出，8月份賭收按月增3%，相當於日均5.55億元，已經恢復至2019年同期的71%水平，這與正常的正常季節性的表現及市場共識水平一致。該行預期，9月份的賭收按月跌6%至161億元，相當於5月份日均賭收5.37億元。

由於日前因為颱風「蘇拉」橫過澳門，當地賭場一度停止營運，該行料或令9月份的賭收表現更弱。其指出，市場正關注到今年十一黃金周檔期當地的酒店預訂情況，以作進一步評估。

另一大行高盛則稱，根據8月份的賭收數據，料澳門的中場博彩已經全面恢復至疫情前，貴賓博彩則回復至2019年的30%水平。雖然8月份最後11日的日均賭收微跌至5.47億元水平，但是這與暑假的季節性因素有關。其派員現場觀察留意到，較多家庭客及非博彩客到訪當地綜合渡假村，例如新濠影匯第二期的室內水上設施便吸引逾2000名訪客。銀河娛樂更對其透露，會員數據庫人數按季已增加逾20%。供現金下注的賭客入住的倫敦人酒店，每晚房價更達1.2萬元。即使9月份的表現會如過往正常時間表現放慢，賭場運作亦因為颱風關係而受到影響9個小時，但是從10月份黃金周酒店預訂達七至九成而言，表現令人鼓舞。由於受到日本排放核廢水影響，已有報道指，若干旅客取消赴日，高盛認為，這或紓緩了對澳門賭收構成攤薄的情況。

 

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