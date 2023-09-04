由於日前因為颱風「蘇拉」橫過澳門，當地賭場一度停止營運，該行料或令9月份的賭收表現更弱。其指出，市場正關注到今年十一黃金周檔期當地的酒店預訂情況，以作進一步評估。

另一大行高盛則稱，根據8月份的賭收數據，料澳門的中場博彩已經全面恢復至疫情前，貴賓博彩則回復至2019年的30%水平。雖然8月份最後11日的日均賭收微跌至5.47億元水平，但是這與暑假的季節性因素有關。其派員現場觀察留意到，較多家庭客及非博彩客到訪當地綜合渡假村，例如新濠影匯第二期的室內水上設施便吸引逾2000名訪客。銀河娛樂更對其透露，會員數據庫人數按季已增加逾20%。供現金下注的賭客入住的倫敦人酒店，每晚房價更達1.2萬元。即使9月份的表現會如過往正常時間表現放慢，賭場運作亦因為颱風關係而受到影響9個小時，但是從10月份黃金周酒店預訂達七至九成而言，表現令人鼓舞。由於受到日本排放核廢水影響，已有報道指，若干旅客取消赴日，高盛認為，這或紓緩了對澳門賭收構成攤薄的情況。

其他報道

Ken Sir旗下傳承教育委任麥明詩為非執董

會財局：年度內處理253宗投訴按年大增83% 恒大個案仍在調查中

香港科技探索︰明年首季在英國開第二間無人店

華為新機採用7納米技術 中芯升10% 見5個月最大升幅

東江集團料今年資本開支較去年少 看好醫療領域發展

全日沽空金額248億 增8% 盈富沽空倍增 比率增2%

恒指收市升462點 換馬成交增11% 南水轉流入 齊見逾1個月最多

中銀信用卡今年首7個月簽賬額升逾三成創5年高 海外簽賬颷2倍

華為任正非：我們儲備人才 不儲備美元

滬指連升兩個交易日 創板指終止三連跌

陳茂波：沒有排除下調印花稅的可能 冀外界不要誤會

韓國公布吸引中國遊客方案 望年內吸引200萬人訪韓

發改委：成立民營經濟發展局 幫助民企

《中國好聲音》母企星空華文：針對不實謠言 已委託律師事務所採取法律行動