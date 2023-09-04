阿里巴巴（9988）旗下新零售業務盒馬，在廣州舉辦的「2023國際水果展」上，宣布與17家水果商達成戰略合作，持續佈局全球生鮮供應鏈。合作供應商包括智利車厘子種植出口公司 Garces Fruit﹑中國榴蓮分銷商 Niran International Trading Company﹑水果蔬菜類合作社新奇士 （Sunkist）、智利水果出口商協會、美國西北車厘子種植商協會，以及東航物流旗下生鮮港等。
盒馬首席商品官趙家鈺表示，過去三年，盒馬克服物流運輸、人力成本、國外採摘處理等困難，實現每年進口水果總額增長30%。其中，常規進口水果智利車厘子銷售額連續三年雙位數增長；秘魯藍莓和泰國榴蓮銷售額按年增長 30%；菲律賓黑鑽鳳梨今年每月按月增長維持在60%以上。
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