moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

阿里旗下盒馬與17家水果商合作 

阿里巴巴（9988）旗下新零售業務盒馬，在廣州舉辦的「2023國際水果展」上，宣布與17家水果商達成戰略合作，持續佈局全球生鮮供應鏈。合作供應商包括智利車厘子種植出口公司 Garces Fruit﹑中國榴蓮分銷商 Niran International Trading Company﹑水果蔬菜類合作社新奇士 （Sunkist）、智利水果出口商協會、美國西北車厘子種植商協會，以及東航物流旗下生鮮港等。

盒馬首席商品官趙家鈺表示，過去三年，盒馬克服物流運輸、人力成本、國外採摘處理等困難，實現每年進口水果總額增長30%。其中，常規進口水果智利車厘子銷售額連續三年雙位數增長；秘魯藍莓和泰國榴蓮銷售額按年增長 30%；菲律賓黑鑽鳳梨今年每月按月增長維持在60%以上。

其他報道

Ken Sir旗下傳承教育委任麥明詩為非執董

會財局：年度內處理253宗投訴按年大增83% 恒大個案仍在調查中

香港科技探索︰明年首季在英國開第二間無人店

華為新機採用7納米技術 中芯升10% 見5個月最大升幅

東江集團料今年資本開支較去年少   看好醫療領域發展

全日沽空金額248億 增8% 盈富沽空倍增 比率增2%

恒指收市升462點 換馬成交增11% 南水轉流入 齊見逾1個月最多

中銀信用卡今年首7個月簽賬額升逾三成創5年高 海外簽賬颷2倍

華為任正非：我們儲備人才 不儲備美元

滬指連升兩個交易日 創板指終止三連跌

陳茂波：沒有排除下調印花稅的可能 冀外界不要誤會

韓國公布吸引中國遊客方案 望年內吸引200萬人訪韓

發改委：成立民營經濟發展局 幫助民企

《中國好聲音》母企星空華文：針對不實謠言 已委託律師事務所採取法律行動

半日沽空金額121億 增40% 盈富沽空增64%

新世界中國7-8月合約銷售41.5億元 按年升138.5%

上周末京滬樓市急彈 融創半日彈34%

小鵬汽車8月智能電動汽車交付量按年增43%

恒指半日升469點 北水第10日流入 碧桂園升14% 新世界升4%

美國一年加息500點子 金管局余偉文：港整體存款水平平穩

1個月HIBOR連跌2日 見4個月低 港元升值26點子

麥當勞今晚6點後停供咖啡 有網民感不捨 有人質疑是宣傳 捷榮升2.9%

京滬「認房不認貸」 二手城交急增 融創升25% 碧桂園升15%