阿里巴巴（9988）旗下新零售業務盒馬，在廣州舉辦的「2023國際水果展」上，宣布與17家水果商達成戰略合作，持續佈局全球生鮮供應鏈。合作供應商包括智利車厘子種植出口公司 Garces Fruit﹑中國榴蓮分銷商 Niran International Trading Company﹑水果蔬菜類合作社新奇士 （Sunkist）、智利水果出口商協會、美國西北車厘子種植商協會，以及東航物流旗下生鮮港等。