太地獲知會，公司為兩幅地皮的唯一合資格競投人，倘交易得以進行，交易預期將構成須予披露交易。

太地全資附屬公司錦洋、聯峰擬分別入標，向上海陸家嘴收購上海洋涇地塊及向前灘投資收購上海前灘地塊，代價分別為65.94億元及31.16億元，合計97.1億元。

據公告，目前洋涇地塊由東袤公司持有，東袤公司由上海陸家嘴及陸家嘴開發分別持有其 40%及 60%股權，而東袤股份佔東袤公司註冊資本的40%。

至於前灘地塊則由耀龍公司持有，耀龍股份佔耀龍公司的註冊資本40%，耀龍公司則由前灘投資及陸家嘴開發分別持有其40%及60%股權。前灘投資由上海陸家嘴及上海浦東土地控股（集團）有限公司分別持有其 70%及 30%股權。

太地指，洋涇地塊及前灘地塊位於上海浦東新區中心地帶。現時預期該等地塊將發展作零售、辦公及住宅用途，而洋涇地塊除此以外亦會作文化用途。交易符合太地繼續專注於發展內地市場及透過發展綜合項目帶動市區創新求變的主要策略，預期可提升太地整體物業組合的長遠價值。

太古地產行政總裁彭國邦表示，很高興有機會競投這兩塊極具發展潛力的地塊。在公司的港幣1000億元投資計劃下，公司正銳意拓展在中國內地的業務投資，希望發展更多項目。參與這兩個投資機會正體現了公司積極擴展業務的發展策略，彰顯了太古地產對投資中國內地的長期承諾。

其他報道

大摩料蘇拉或令9月賭收較預期弱 高盛指黃金周酒店預訂達7至9成滿

上交所與沙特交易所集團簽署合作備忘錄

乘聯會：料8月新能源乘用車廠商批發銷量按年增近三成

麥當勞：明早起免費升級McCafé細杯即磨黑啡 一連四日10元歎Latte

Ken Sir旗下傳承教育委任麥明詩為非執董

會財局：年度內處理253宗投訴按年大增83% 恒大個案仍在調查中

香港科技探索︰明年首季在英國開第二間無人店

華為新機採用7納米技術 中芯升10% 見5個月最大升幅

東江集團料今年資本開支較去年少 看好醫療領域發展

全日沽空金額248億 增8% 盈富沽空倍增 比率增2%

恒指收市升462點 換馬成交增11% 南水轉流入 齊見逾1個月最多

中銀信用卡今年首7個月簽賬額升逾三成創5年高 海外簽賬颷2倍

華為任正非：我們儲備人才 不儲備美元

滬指連升兩個交易日 創板指終止三連跌

陳茂波：沒有排除下調印花稅的可能 冀外界不要誤會

韓國公布吸引中國遊客方案 望年內吸引200萬人訪韓

發改委：成立民營經濟發展局 幫助民企

《中國好聲音》母企星空華文：針對不實謠言 已委託律師事務所採取法律行動

半日沽空金額121億 增40% 盈富沽空增64%

新世界中國7-8月合約銷售41.5億元 按年升138.5%

上周末京滬樓市急彈 融創半日彈34%

小鵬汽車8月智能電動汽車交付量按年增43%

恒指半日升469點 北水第10日流入 碧桂園升14% 新世界升4%