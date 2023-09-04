通告指，由於葉廣祥、關翠玲及廣聯昌盛股權降至28.84%，低於上市規定的三成。因此他們不再為本公司控股股東。另外，董事會預期出售事項不會對本集團的業務營運及財務狀況造成任何不利影響。緊隨出售事項後，葉先生及關女士將繼續擔任本公司執行董事。

廣聯工程（1413）今收報0.36元，升10.77%，成交額343.94萬元。

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