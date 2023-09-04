工程承包商廣聯工程（1413）發通告宣布，廣聯工程主席葉廣祥及廣聯工程執行董事兼控股股東關翠玲，以平均作價0.3105元，於公開市場出售旗下公司廣聯昌盛4500萬股股份，佔已發行股本總額約4.05%。待交易完成後，葉廣祥和關翠玲的股本將由32.89%減少至28.84%。
通告指，由於葉廣祥、關翠玲及廣聯昌盛股權降至28.84%，低於上市規定的三成。因此他們不再為本公司控股股東。另外，董事會預期出售事項不會對本集團的業務營運及財務狀況造成任何不利影響。緊隨出售事項後，葉先生及關女士將繼續擔任本公司執行董事。
廣聯工程（1413）今收報0.36元，升10.77%，成交額343.94萬元。
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