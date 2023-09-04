品質國際（0943）宣布，主席、執行董事、行政總裁李同樂已於9月2日周六離世，享年71歲。他自1989年起擔任集團的主席及董事，該集團指，他在任內對集團作出巨大貢獻，並衷心感謝李同樂對集團之英明領導、寶貴指導及貢獻，並向其家屬致以深切慰問。品質國際將將適時委任董事會之新任主席，並認為李同樂的離世，將不會對營運造成任何重大影響。
李同樂領導的品質國際早年在半導體享負盛名，為全球少數生產供半導體行業及線路板行業使用的引線框，因為其經營的產業為少數與半導體有關，因此其曾經與同樣從事周邊產業的ASMPT（0522）齊名，同為90年代的基金愛股。其股價更常緊貼半導體周期上落。早年經典之作，令他晉身半個傳媒人，曾經於1989年創辦《兒童日報》，但是經歷一年半，宣告停刋。
品質國際未有因此停下來，更曾經雄心壯志，在1992年將產業鏈延伸到生產晶片所需的硅片，並入股北愛工廠，經歷3年後，最後鎩羽而歸，虧損過億元。品質國際自此長期表現沉靜，近年更涉足股票投資，並且長期投資搭棚公司匯隆控股（8021）及新確科技（1063）等「謎網股」，而再為人注意。以他在品質國際持股3.05%計，昨日其手上持股市值只餘207.6萬元。
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