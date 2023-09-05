個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.68%，折合報331.12元；阿里巴巴（9988）跌0.08%，折合報93.08元；美團（3690）升0.84%，折合報133.82元；匯控（0005）升0.18%，折合報58.86元；建行（0939）跌2.85%，折合報4.22元。

道期現跌0.173%；標期現跌0.14%；納期現跌0.11%。日本東證指數現跌0.05%；韓國KOSPI指數現跌0.15%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.53%。

VIX指數隔晚升5.57%或0.73點，報13.82點。

紐油現升0.38%或0.32美元，報85.88美元；布油現跌0.1%或0.09美元，報88.91美元；金價現跌0.27%或5.26美元，報1937.43美元；LME 銅期貨隔晚跌0.57%或48.5美元，報8452美元。美國10年期債息現升0.61%或0.0256厘，報4.2044厘。

今日焦點股份可留意：

攜程（9961）第二季多賺8倍 按季減81% 中期虧轉盈。

宜明昂科（1541）上市，定價18.6元。

融創服務（1516）派每股特別息0.235元，母公司融創中國料分4.65億。

歐舒丹（0973）終止私有化要約。

廣聯工程（1413）：主席及執董減持公司持股至三成以下，不再為控股股東。

太古地產（1972）近100億入標，競投國企旗下兩上海地皮40%權益。

阿里（9988）旗下盒馬與17家水果商合作。阿里雲據報擬從國企融資至少100億元人幣。

碧桂園（2007）8月賣樓收入按年跌72%，按月計跌逾三成。

大摩料蘇拉或令9月賭收較預期弱，高盛指黃金周酒店預訂達7至9成滿。

乘聯會：料8月新能源乘用車廠商批發銷量按年增近三成。

Ken Sir旗下傳承教（8195）育委任麥明詩為非執董。

會財局：年度內處理253宗投訴按年大增83%，恒大（3333）個案仍在調查中。

香港科技探索（1137）︰明年首季在英國開第二間無人店。

東江集團（2283）料今年資本開支較去年少，看好醫療領域發展。

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