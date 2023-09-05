恒指今早低開126點或0.68%，報18717點，大市成交金額54億元；國指今早低開37點或0.58%，報6496點。恒生科技指數開市報4286點，跌0.44%。上升股份比例為5.65%，下跌為6.77%，無升跌為87.56%。