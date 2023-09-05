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恒指低開126點 科指跌0.4% 歐舒丹跌28% 宜明昂科上市升13%

恒指今早低開126點或0.68%，報18717點，大市成交金額54億元；國指今早低開37點或0.58%，報6496點。恒生科技指數開市報4286點，跌0.44%。上升股份比例為5.65%，下跌為6.77%，無升跌為87.56%。

藍籌7隻升，52隻下跌，21隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.54%，報10.5元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌2.45%，報57.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報76.25元，升1.26%；跌幅最大的是百度（9888）開市報142.3元，跌1.32%。

恒指下試20天線(18459.26點)。科指下試20天線(4177.83點)。

攜程（9961）第二季多賺8倍 按季減81% 中期虧轉盈。開市報329.4元，跌0.12%。

宜明昂科（1541）上市，定價18.6元。開市報21.2元，升13.98%。

融創服務（1516）派每股特別息0.235元，母公司融創中國料分4.65億。開市報2.74元，升1.86%。

歐舒丹（0973）終止私有化要約。開市報19.9元，跌28.42%。

廣聯工程（1413）：主席及執董減持公司持股至三成以下，不再為控股股東。開市報0.36元，無升跌。

太古地產（1972）近100億入標，競投國企旗下兩上海地皮40%權益。開市報17.16元，升0.35%。

阿里（9988）旗下盒馬與17家水果商合作。阿里雲據報擬從國企融資至少100億元人幣。開市報93元，跌0.16%。

碧桂園（2007）8月賣樓收入按年跌72%，按月計跌逾三成。開市報1.01元，跌0.98%。

大摩料蘇拉或令9月賭收較預期弱，高盛指黃金周酒店預訂達7至9成滿。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）開市報7.02元，跌1.68%；美高梅中國（2282）無成交，報10.3元；澳博（0880）開市報3.23元，跌0.62%；永利澳門（1128）開市報7.73元，跌1.4%；銀河娛樂（0027）開市報51.65元，無升跌；金沙中國（1928）開市報27.1元，跌0.91%。

乘聯會：料8月新能源乘用車廠商批發銷量按年增近三成。汽車股個別發展，吉利（0175）開市報9.84元，跌2.38%；比亞迪（1211）開市報253.4元，無升跌；小鵬（9868）開市報76.25元，升1.26%；理想汽車（2015）開市報163.1元，跌0.12%；蔚來（9866）無成交，報86.3元；零跑（9863）無成交，報42元；恒大汽車（0708）開市報1.14元，跌0.87%。

Ken Sir旗下傳承教（8195）育委任麥明詩為非執董。開市報2.16元，升3.85%。

會財局：年度內處理253宗投訴按年大增83%，恒大（3333）個案仍在調查中。開市報0.305元，升3.39%。

香港科技探索（1137）︰明年首季在英國開第二間無人店。開市報3.25元，跌0.91%。

東江集團（2283）料今年資本開支較去年少，看好醫療領域發展。開市報1.32元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，新東方（9901）創52周高，見47.45元，開市報47.45元，升2.26%；景福集團（0280）創52周高，見0.54元，開市報0.54元，無升跌；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.136元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.8元；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見47.45元，開市報47.45元，升2.26%；智勤控股（9913）創52周高，見2.87元，開市報2.87元，升2.14%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見13.86元，開市報13.86元，升0.14%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括世紀集團國際（2113）低見0.054元，開市報0.054元，跌11.48%；恆宇集團（2448）低見0.102元，開市報0.102元，跌0.97%。

創52周低，包括，新奧（2688）低見57.7元，開市報57.7元，跌2.45%。

異動股

上升異動股，包括，宜明昂科（1541）開市報21.2元，升13.98%；基石控股（1592）開市報0.058元，升13.73%；電訊首科（3997）開市報0.46元，升12.2%；環亞國際醫療集團（1143）開市報1.47元，升11.36%；友聯國際教育租賃（1563）開市報1.11元，升8.82%；山高新能源（1250）開市報2.88元，升8.68%；中播數據（0471）開市報0.44元，升8.64%；裕承科金（0279）開市報0.08元，升8.11%；亦辰集團（8365）開市報0.082元，升7.89%；弘陽服務（1971）開市報0.51元，升7.37%；易點雲（2416）開市報7.8元，升6.85%。

下跌異動股，包括，L'OCCITANE（0973）開市報19.9元，跌28.42%；世紀集團國際（2113）創上市新低，見0.054元，開市報0.054元，跌11.48%；兗煤澳洲（3668）開市報25.25元，跌6.13%；首都信息（1075）開市報0.32元，跌5.88%；佐丹奴（0709）開市報2.84元，跌5.65%；港龍中國地產（6968）開市報0.425元，跌4.49%；VESYNC（2148）開市報3.23元，跌4.44%；中達集團控股（0139）開市報0.022元，跌4.35%。

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