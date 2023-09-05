報告指，服務業供需擴張幅度放緩，外需年內首次下降，就業維持韌性，兩個價格指數在擴張區間走弱，市場信心降至2022年12月來最低。

與國統局比較，兩個製造業、服務業走勢一致，綜合PMI走勢則並不相同。國統局的綜合PMI回升0.2個百分點至51.3。

分項數據顯示，8月服務業供需擴張幅度放緩。當月經營活動指數在擴張期間降至年內最低，新訂單指數亦略有回落。外需明顯走弱，出口業務受挫，8月服務業新出口訂單指數年內首次降至臨界點以下。

服務業就業維持韌性，8月就業指數與7月基本持平，連續第七個月高於榮枯線。樣本企業稱，業務需求上升，疊加企業計劃擴張，支撐服務業用工增長。不過由於新訂單增加，訂單積壓加劇，8月積壓業務指數升至2月來最高。

由於原料、用工、燃料等費用增加，8月服務業成本繼續上揚，不過投入價格指數在擴張區間回落至近六個月低點。當月服務業出廠價格維持擴張，但幅度放緩。受訪企業反映，出於轉移成本壓力的考量漲價，但市場競爭仍較為激烈，企業定價能力有限。

內需不足、外需下降，導致服務業企業信心邊際走低。8月經營預期指數在擴張區間降至2022年12月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月製造業景氣度有改善，服務業增長勢頭放緩，經濟下行壓力依然較大。內部需求不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，疊加外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。當前，穩預期和增加居民收入仍是施策重點。內外部經濟環境形勢日趨複雜，相關支持政策的緊迫性和必要性進一步增加。

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