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香港8月PMI回升至49.8 連續兩個月低於50

標普全球最新PMI數據顯示，香港8月PMI由7月份的49.4升至49.8，連續兩個月低於50。作為單一綜合指標，數據反映私營經濟再度轉差，惟幅度輕微。經濟放緩，減弱了市場的基本需求，造成整體新訂單量連續兩月收縮，跌幅雖然溫和，但仍高於上月。綜合而言，來自內地的新增業務由升轉跌，牽引了新增訂單的部分跌幅，儘管8月的出口量有小幅增長。

報告顯示，私營經濟8月營商環境的走弱幅度有所收窄。隨着新增訂單減少，企業於是輕微減產，並繼而精簡人手，惟供應商表現持續倒退，因此採購活動與庫存水平逆勢向上。此外，成本壓力有放緩跡象，但業者對前景的憂慮加深，因此整體氣氛轉淡。

有見於整體新訂單量減少，私營企業因此連續兩月減產，但幅度不大。業者趁機騰出產能處理積壓工作，故手頭未完的訂單量由升轉跌。

產能壓力紓緩，企業續於8月縮減人力配置。調查資料顯示，員工請辭仍是過去一月就業減少的主要原因，但也有公司因業務萎縮而減少招聘。

反觀8月的採購活動，則重拾升軌，且推高了庫存水平。企業就此匯報，為持續營運而添置更多投入品，而且月內供應商交貨延誤的情況，也更加嚴重。受訪業者透露，在供應限制的影響下，供應商於8月延長了交貨期。

價格方面，8月的整體投入成本持續上漲，升幅由採購價格與薪資成本兩者帶動。受訪業者往往表示，原材料價格飈升，加上薪酬調整，造成整體開支大幅增加。雖然訂單需求放緩，減慢了投入成本的通脹幅度，但有關升幅仍高於長期平均值，企業於是將部分成本負擔轉嫁客戶，繼續調高產出8月的銷售價格，但升幅已較上月收斂。

展望未來一年，香港特區私營企業的營商情緒自去年11月以來首次轉為悲觀。業者普遍憂慮需求持續走弱之後的前景走向，以及競爭加劇影響銷情。綜觀過去數據，商業信心跌至2021年2月以來最弱。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan表示，「PMI數據顯示，香港特區8月的營商環境持續走弱。計及來自內地的新增業務由升轉跌，則整體市場需求減弱，乃香港特區增長放緩的主要原因。環球加息影響經濟，大家雖早料及商業活動會略為收縮，但新增訂單持續減少，則顯示未來數月，產出仍有下調空間，這從企業8月的經營信心由好轉淡，反映業者對近期前景並不樂觀。好消息是成本通脹的壓力隨需求走軟而見頂減弱，符合融資條件收緊的預期方向」。

 

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