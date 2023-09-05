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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升34點子

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升34.46點子至4.03036%，升幅是5月10日後最大，息率則升至8月24日後最高，當日報4.23714%。

港元現報7.8372元貶值28點子，曾貶值最多58點子，報7.8402元，亦曾升值最多2點子，報7.8342元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌20點子至3.7075%；1星期HIBOR升63.74點子至3.72304%；2星期HIBOR升60.9點子至3.80786%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升8.2點子至4.5247%；6個月期HIBOR升6.36點子至4.91333%；12個月期HIBOR升7.55點子至5.27357%。

美元指數現報104.234貶值0.002點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44335%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.7264%，連續2日擴闊，利差是2023年5月01日後最闊，當日差距為-1.757%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年8月16日，當日利差報-0.7155%。

 

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