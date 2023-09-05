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恒指半日跌284點 南水轉流出 宜明昂科上市升13% 歐舒丹跌25%

財新中國服務業PMI降至年內低點加劇經濟擔憂，中港股市下跌，港股回吐昨日升幅。恒指今早低開126點，高位跌118點，低位跌318點，高低波幅200點。上升股份比例為15.25%，下跌為37.49%，無升跌為47.25%。

恒指半日跌284點或1.51%，報18559點，大市成交金額507億元；國指跌95點或1.47%，報6437點。恒生科技指數收報4240點，跌1.5%。

藍籌股成交金額227.9億元，佔大市成交44.95%；科指成份股成交金額148.21億元，佔大市成交29.23%；國指成份股成交金額201.18億元，佔大市成交39.68%。

24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少39.39%，至75.34億元，佔大市成交14.84%。牛熊證成交金額26.92億元，減少54.5%；窩輪成交金額48.41億元，減少25.65%。

藍籌5隻升，72隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升1.51%，收報67.05元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌6.34%，收報55.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報67.05元，升1.51%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.6元，跌4.76%。

恒指下試20天線(18451.38點)。科指下試20天線(4175.53點)。

北水南下合計淨流入33億元，較上日減少23.23%，連續第11日流入，累計流入432.82億元，對上一次連續11日淨流入是3月22日。南水北上合計淨流出44.61億元人民幣，終止單日流入。

碧桂園（2007）據報已還息 避免出現首次違約。尋求將8隻境內債展期三年。8月賣樓收入按年跌72%，按月計跌逾三成。收報1元，跌1.96%。

攜程（9961）第二季多賺8倍 按季減81% 中期虧轉盈。收報314.2元，跌4.73%。

宜明昂科（1541）上市，定價18.6元。收報21.1元，升13.44%。

融創服務（1516）派每股特別息0.235元，母公司融創中國料分4.65億。收報2.59元，跌3.72%。

歐舒丹（0973）終止私有化要約。收報20.8元，跌25.18%。

品質國際（0243）主席李同樂離世，享年71歲。收報0.236元，無升跌。

廣聯工程（1413）：主席及執董減持公司持股至三成以下，不再為控股股東。收報0.365元，升1.39%。

太古地產（1972）近100億入標，競投國企旗下兩上海地皮40%權益。收報16.86元，跌1.4%。

阿里（9988）旗下盒馬與17家水果商合作。阿里雲據報擬從國企融資至少100億元人幣。收報92.85元，跌0.32%。

大摩料蘇拉或令9月賭收較預期弱，高盛指黃金周酒店預訂達7至9成滿。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報6.63元，跌7.14%；美高梅中國（2282）收報10.06元，跌2.33%；澳博（0880）收報3.21元，跌1.23%；永利澳門（1128）收報7.68元，跌2.04%；銀河娛樂（0027）收報51元，跌1.26%；金沙中國（1928）收報26.75元，跌2.19%。

乘聯會：料8月新能源乘用車廠商批發銷量按年增近三成。吉利（0175）收報9.87元，跌2.08%；比亞迪（1211）收報249.4元，跌1.58%；小鵬（9868）收報75.5元，升0.27%；理想汽車（2015）收報159.1元，跌2.57%；蔚來（9866）收報85.25元，跌1.22%；零跑（9863）收報42.45元，升1.07%；恒大汽車（0708）收報1.13元，跌1.74%。

Ken Sir旗下傳承教育（8195）委任麥明詩為非執董。收報2.27元，升9.13%。

會財局：年度內處理253宗投訴按年大增83%，恒大（3333）個案仍在調查中。收報0.31元，升5.08%。

香港科技探索（1137）︰明年首季在英國開第二間無人店。收報3.28元，無升跌。

東江集團（2283）料今年資本開支較去年少，看好醫療領域發展。收報1.4元，升6.06%。

破頂股表現

破頂股包括，珍酒李渡（6979）創上市新高，見10.88元，收報10.3元，升9.46%；名創優品（9896）創上市新高，見58.25元，收報56.95元，升3.73%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1043.2元，收報1043.2元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.2元，收報102.2元，升0.05%；新東方（9901）創52周高，見47.45元，收報45.6元，跌1.72%；景福集團（0280）創52周高，見0.54元，收報0.53元，跌1.85%；意馬國際（0585）創52周高，見1.94元，收報1.88元，升8.67%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.4元，收報0.395元，跌1.25%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；國銀金租（1606）創52周高，見1.29元，收報1.21元，升0.83%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見13.86元，收報13.66元，跌1.3%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，建業新生活（9983）低見2元，收報2.05元，跌4.21%；宇華教育（6169）低見0.74元，收報0.76元，跌10.59%；中國汽車內飾（0048）低見0.13元，收報0.13元，跌23.53%；恒基發展（0097）低見0.192元，收報0.192元，跌3.03%；正商實業（0185）低見0.315元，收報0.33元，跌31.25%；裕承科金（0279）低見0.071元，收報0.076元，升2.7%；歲寶百貨（0312）低見0.056元，收報0.066元，升6.45%；僑雄國際（0381）低見0.092元，收報0.106元，跌3.64%；盈大地產（0432）低見0.27元，收報0.275元，無升跌；凌銳控股（0784）低見0.095元，收報0.1元，跌4.76%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，金輝（0137）低見0.62元，收報0.62元，跌6.06%；新奧（2688）低見54.65元，收報55.4元，跌6.34%；新奧能源（2688）低見54.65元，收報55.4元，跌6.34%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.108元，收報0.112元，無升跌；卡姆丹克（0712）低見0.1元，收報0.11元，升10%；遠東發展（0035）低見1.68元，收報1.68元，跌5.62%；大生地產（0089）低見3.21元，收報3.21元，無升跌；金輝集團（0137）低見0.62元，收報0.62元，跌6.06%；金利來集團（0533）低見1.02元，收報1.04元，跌2.8%；南京熊貓電子股份（0553）低見2.44元，收報2.44元，跌1.61%。

異動股

上升異動股，包括，中國基礎能源（8117）收報0.069元，升38%；友聯國際教育租賃（1563）收報1.37元，升34.31%；信能低碳（0145）收報0.055元，升22.22%；久融控股（2358）收報0.017元，升21.43%；卓爾智聯（2098）收報0.355元，升20.34%；融創（1918）收報1.47元，升16.67%；寶聯控股（8201）收報0.063元，升14.55%；VICON HOLDINGS（3878）收報0.12元，升14.29%；新達控股（8471）收報0.17元，升14.09%；中國海外諾信（0464）收報0.228元，升14%。

下跌異動股，包括，德信中國（2019）創上市新低，見0.225元，收報0.238元，跌38.97%；弘陽地產（1996）創上市新低，見0.17元，收報0.172元，跌32.55%；正商實業（0185）創上市新低，見0.315元，收報0.33元，跌31.25%；港龍中國地產（6968）平上市低位0.295元，收報0.31元，跌30.34%；L'OCCITANE（0973）收報20.8元，跌25.18%；中國汽車內飾（0048）創上市新低，見0.13元，收報0.13元，跌23.53%；樂享集團（6988）創上市新低，見0.345元，收報0.36元，跌23.4%；中國科技產業集團（8111）創上市新低，見0.043元，收報0.043元，跌21.82%；中梁（2772）收報0.375元，跌20.21%。

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