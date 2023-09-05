香港貿發局今天公布《香港作為內地企業「走出去」拓展「一帶一路」及RCEP機遇首選平台》調查報告，指出接近九成受訪內地企業表示計劃在未來1至3年「走出去」發展國際業務，並有逾七成受訪內企希望前往《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)、「一帶一路」沿線國家及地區，以及其他新興市場發掘商機，逾六成內企認為香港的專業服務是他們「走出去」的支援首選。
貿發局於2023年5月至7月期間，訪問了791家主要在大灣區及長三角地區營運的內地企業，旨在了解內地企業目前「走出去」的策略及面對的營商挑戰。
調查顯示，83.9%受訪企業表示正面臨各種挑戰，包括地緣政治緊張、市場需求不足、融資困難等。
貿發局研究總監范婉兒提到，正因在傳統海外市場營商面對的挑戰增加，不少內地企業更積極「走出去」發展新的國際業務，特別是前往RCEP及「一帶一路」等海外市場發掘商機。其中，有71.6%企業希望前往中國以外的14個RCEP成員國發展業務，另有64.3%企業希望前往其他「一帶一路」及相關的新興市場，包括中東、中歐及東歐、南美、非洲等地。
調查亦顯示，62.1%企業表示會前往香港尋找專業服務支援，47.7%則選擇前往內地不同省市尋找服務。負責是次調查的香港貿發局首席經濟師(大中華區研究團隊)趙永礎指出，主要在大灣區營運的內地企業大多首選香港服務，而在長三角營運企業則傾向並用香港和上海服務。
此外，「走出去」企業主要計劃拓展四大領域業務，分別為物流運輸(28.8%)、市場銷售(26.9%)、投資設廠(23.3%)及海外採購(15.9%)。
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