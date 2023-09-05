全新的償付能力資本基準已於今年6月30日生效。永明金融透過採用風險為本資本制度， 讓新指標更加透明並更準確地反映公司的真實財務狀況和經濟價值 ，進一步鞏固其高水平的償付能力地位。

此外， 風險為本資本制度的一個關鍵優勢在於它可透過有效的風險管理及多 元化的保險產品組合，達致釋放額外資本盈餘， 為推動永明金融未來增長提供強大基礎。

香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示， 推行新風險為本資本制度進一步完善香港的資本制度， 對保險業的長遠發展和深化香港作為國際金融中心而言具有重要意義 。公司較預期大約提早1年實施風險為本資本制度，公司引以為榮， 同時感謝團隊於過去一年付出的努力。

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