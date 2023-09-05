恒指公司發表最新網誌，指出2023年首8個月，香港股市日均成交額為1120億元，按年下跌12%，低於長期的上升趨勢，惟8月港股交易轉手率（交易額除以市值）達85%，與其長期平均值相若，可見市場交投仍維持活力。
恒指公司指出，在旗艦指數中，恒生科技指數自其推出以來的交易轉手率平均為 91%，比大市交投更為活躍。
至於港股2023年日均成交額下跌，恒指公司指出部分或由於2021年至2022年全球市場貨幣政策產生的充足流動性，刺激股市成交帶來的高基數影響。
然而，日均成交額下跌並不意味著港股失去活力。對於市場活力，恒指公司指出可以參考股市交易轉手率，它可以部分消除股價帶來的扭曲效應，反映出交易量的趨勢。2023年8月的交易轉手率為85%（或12個月移動平均值為83%），與其20年長期平均值 82%相若，可見香港股市的交投仍維持活力。
自2021年1月以來，香港股市交易轉手率的12個月移動平均線一直徘徊79%至87%之間，平均值為83%，即與長期平均值82%大致相若。 鑑於股市交易轉手率趨勢大致穩定，日均成交額或成交額的下跌反映香港股市市值的下跌，而交易量大致穩定。
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