moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指公司：港股今年日均成交跌12% 上月轉手率85%反映交投保活力

恒指公司發表最新網誌，指出2023年首8個月，香港股市日均成交額為1120億元，按年下跌12%，低於長期的上升趨勢，惟8月港股交易轉手率（交易額除以市值）達85%，與其長期平均值相若，可見市場交投仍維持活力。

恒指公司指出，在旗艦指數中，恒生科技指數自其推出以來的交易轉手率平均為 91%，比大市交投更為活躍。

至於港股2023年日均成交額下跌，恒指公司指出部分或由於2021年至2022年全球市場貨幣政策產生的充足流動性，刺激股市成交帶來的高基數影響。

然而，日均成交額下跌並不意味著港股失去活力。對於市場活力，恒指公司指出可以參考股市交易轉手率，它可以部分消除股價帶來的扭曲效應，反映出交易量的趨勢。2023年8月的交易轉手率為85%（或12個月移動平均值為83%），與其20年長期平均值 82%相若，可見香港股市的交投仍維持活力。

自2021年1月以來，香港股市交易轉手率的12個月移動平均線一直徘徊79%至87%之間，平均值為83%，即與長期平均值82%大致相若。 鑑於股市交易轉手率趨勢大致穩定，日均成交額或成交額的下跌反映香港股市市值的下跌，而交易量大致穩定。

其他報道

財經花生︱「抽水王」林作宣布重投保險業 自組專屬保險經紀團隊 冀完全顛覆市場

大基金集資3000億 據報將主力投資晶片生產設備

滬指終止兩連升 收跌0.71%

香港永明金融提前採納風險為本資本制度

瑞幸聯乘茅台咖啡 首日售出542萬杯銷售額破1億人幣

半日沽空金額77億元 減36% 盈富沽空減27%

貿發局：九成內地企業擬3年內「走出去」 逾六成首選香港專業服務作支援

恒指半日跌284點 南水轉流出 宜明昂科上市升13% 歐舒丹跌25%

上海迪士尼：全球首個「優獸大都會」主題園區將於年底開放

碧桂園尋求將8隻境內債展期三年

碧桂園據報已還息 避免出現首次違約

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升34點子

香港8月PMI回升至49.8 連續兩個月低於50

花旗今年底將終止俄羅斯ATM服務

金管局再進行貼現窗投放

大摩：資金加倍流出中港股票

馬斯克或控告反誹謗聯盟誹謗 批其令X廣告收入跌六成

財新中國8月服務業PMI跌至51.8 遜預期

業界倡政府撤銷股票印花稅

恒指低開126點 科指跌0.4% 歐舒丹跌28% 宜明昂科上市升13%

港股ADR跌111點 夜期低水125點 宜明昂科上市

攜程第二季多賺8倍 按季減81% 中期虧轉盈