moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

英國8月零售大升兼遠勝預期

英國零售協會和畢馬威銷售監測的最新數據顯示，8月銷售額由上月的1.79%升至4.3%，高過市場預期的1.8%、高於三個月平均水平的3.6%，及創4月後最高，當時報5.21%。8月份英格蘭打入女子世界盃決賽，報告分析稱「口紅效應」推動零售額。

IGD (Institute of Grocery Distribution,雜貨分銷協會)行政總裁Sarah Bradbury表示，英格蘭女子隊一路晉身世界盃決賽，為消費者帶來歡樂之餘，亦為比賽期間的聚會提供了藉口。不過亦指出，通脹仍然是該行業整體增長的主要驅動力。

報告顯示，非食品產品的銷售創下自2月份以來最好的月份，尤其是健康和美容產品，因為零售商繼續投資於新的、令人興奮的品牌，而消費者則在自我護理上大手筆花錢。

Estée Lauder創辦人創造了「口紅效應」，即消費者在通脹時期減少高價值奢侈品的購買，轉而購買低價值的奢侈產品。早前，健康和美容連鎖店 Superdrug and Boots 亦發表報告稱，化妝品的需求強勁。

今次的零售報告顯現出口紅效應，其他方面的零售則下降，如服裝和鞋類銷量下降，因為家庭直到最後一刻才購買兒童校服和其他返校用品；家用電器、玩具和嬰兒用品、電腦和家居飾品的銷售額也下降。

隨著消費者信心從去年夏天的最低點恢復，食品銷售略有好轉。截至7月份的三個月內，銷售額增長8.2%，高於8%的年增長率。

 

其他報道

恒指公司：港股今年日均成交跌12% 上月轉手率85%反映交投保活力

財經花生︱「抽水王」林作宣布重投保險業 自組專屬保險經紀團隊 冀完全顛覆市場

大基金集資3000億 據報將主力投資晶片生產設備

滬指終止兩連升 收跌0.71%

香港永明金融提前採納風險為本資本制度

瑞幸聯乘茅台咖啡 首日售出542萬杯銷售額破1億人幣

半日沽空金額77億元 減36% 盈富沽空減27%