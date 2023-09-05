IGD (Institute of Grocery Distribution,雜貨分銷協會)行政總裁Sarah Bradbury表示，英格蘭女子隊一路晉身世界盃決賽，為消費者帶來歡樂之餘，亦為比賽期間的聚會提供了藉口。不過亦指出，通脹仍然是該行業整體增長的主要驅動力。

報告顯示，非食品產品的銷售創下自2月份以來最好的月份，尤其是健康和美容產品，因為零售商繼續投資於新的、令人興奮的品牌，而消費者則在自我護理上大手筆花錢。

Estée Lauder創辦人創造了「口紅效應」，即消費者在通脹時期減少高價值奢侈品的購買，轉而購買低價值的奢侈產品。早前，健康和美容連鎖店 Superdrug and Boots 亦發表報告稱，化妝品的需求強勁。

今次的零售報告顯現出口紅效應，其他方面的零售則下降，如服裝和鞋類銷量下降，因為家庭直到最後一刻才購買兒童校服和其他返校用品；家用電器、玩具和嬰兒用品、電腦和家居飾品的銷售額也下降。

隨著消費者信心從去年夏天的最低點恢復，食品銷售略有好轉。截至7月份的三個月內，銷售額增長8.2%，高於8%的年增長率。

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