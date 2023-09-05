恒指今早低開126點，高位跌118點，低位跌412點，高低波幅294點。上升股份比例為19.94%，下跌為44.57%，無升跌為35.47%。

恒指收市跌387點或2.06%，報18456點，大市成交金額1014億元，較上日減少33.53%，是8月29日1013.85億元成交後最少；國指跌136點或2.09%，報6396點。恒生科技指數收報4193點，跌2.59%。

藍籌股成交金額475.19億元，佔大市成交46.86%；科指成份股成交金額286.68億元，佔大市成交28.27%；國指成份股成交金額409.17億元，佔大市成交40.35%。

24隻雙櫃台股，總成交0.69億元人民幣，相當於約0.74億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.91%，至89.6億元，佔大市成交8.82%。牛熊證成交金額35.38億元，減少40.21%；窩輪成交金額54.21億元，減少16.74%。

藍籌3隻升，77隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升2.02%，收報9.58元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌8.04%，收報21.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報66.3元，升0.38%；跌幅最大的是攜程（9961）收報304元，跌7.82%。

恒指跌穿20天線(18446.23點)。科指下試20天線(4173.19點)。

北水南下合計淨流入119.98億元，較上日增加179.11%，淨流入金額是7月19日164.77億元後最多。連續第11日流入，累計流入519.8億元，對上一次連續11日淨流入是3月22日。南水北上合計淨流出46.09億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.19%，是8月17日後最大跌幅，當日跌幅為2.34%。低見18431.72點，是8月31日18312.76點後最低。今日收市報18456.91點，是8月31日後收市新低，當日報18382.06點。

科指曾跌最多2.79%，是8月18日後最大跌幅，當日跌幅為3.76%。低見4184.72點，是8月31日4154.95點後最低。今日收市報4193.45點，是8月31日後收市新低，當日報4179.49點。

國指曾跌最多2.18%，是8月18日後最大跌幅，當日跌幅為2.38%。低見6390.92點，是8月31日6303.77點後最低。今日收市報6396.76點，是8月31日後收市新低，當日報6332.42點。

個股表現

碧桂園（2007）據報已還息 避免出現首次違約。尋求將8隻境內債展期三年。8月賣樓收入按年跌72%，按月計跌逾三成。收報1.01元，跌0.98%。

攜程（9961）第二季多賺8倍 按季減81% 中期虧轉盈。收報304元，跌7.82%。

宜明昂科（1541）上市，定價18.6元。收報19.52元，升4.95%。

融創服務（1516）派每股特別息0.235元，母公司融創中國料分4.65億。收報2.62元，跌2.6%。

歐舒丹（0973）終止私有化要約。收報23元，跌17.27%。曾跌最多29.14%，創上市以來最大跌幅。今曾低見19.7元，是2023年7月24日19.7元後最低。收市價是7月27日後收市新低，當日報23元。

品質國際（0243）主席李同樂離世，享年71歲。收報0.236元，無升跌。

廣聯工程（1413）：主席及執董減持公司持股至三成以下，不再為控股股東。收報0.35元，跌2.78%。

太古地產（1972）近100億入標，競投國企旗下兩上海地皮40%權益。收報16.8元，跌1.75%。

阿里（9988）旗下盒馬與17家水果商合作。阿里雲據報擬從國企融資至少100億元人幣。收報92.35元，跌0.86%。

大摩料蘇拉或令9月賭收較預期弱，高盛指黃金周酒店預訂達7至9成滿。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報6.65元，跌6.86%；美高梅中國（2282）收報9.96元，跌3.3%；澳博（0880）收報3.21元，跌1.23%；永利澳門（1128）收報7.77元，跌0.89%；銀河娛樂（0027）收報50.7元，跌1.84%；金沙中國（1928）收報26.4元，跌3.47%。

乘聯會：料8月新能源乘用車廠商批發銷量按年增近三成。吉利（0175）收報9.85元，跌2.28%；比亞迪（1211）收報247.6元，跌2.29%；小鵬（9868）收報73.85元，跌1.93%；五菱（0305）收報0.65元，跌2.99%；理想汽車（2015）收報158元，跌3.25%；蔚來（9866）收報85.4元，跌1.04%；零跑（9863）收報41.9元，跌0.24%；恒大汽車（0708）收報1.16元，升0.87%。

Ken Sir旗下傳承教育（8195）委任麥明詩為非執董。收報2.29元，升10.1%。

會財局：年度內處理253宗投訴按年大增83%，恒大（3333）個案仍在調查中。收報0.35元，升18.64%。

香港科技探索（1137）︰明年首季在英國開第二間無人店。收報3.28元，無升跌。

東江集團（2283）料今年資本開支較去年少，看好醫療領域發展。收報1.38元，升4.55%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.82元，收報2.73元，升2.25%；珍酒李渡（6979）創上市新高，見10.88元，收報10.6元，升12.65%；名創優品（9896）創上市新高，見58.25元，收報55.95元，升1.91%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1078.4元，收報1078.4元，升0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1043.2元，收報1042.35元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.2元，收報102.2元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1084.6元，收報1084.6元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.4元，收報108.4元，升0.09%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.65元，收報161.65元，升0.03%；新東方（9901）創52周高，見47.45元，收報45.35元，跌2.26%；景福集團（0280）創52周高，見0.54元，收報0.52元，跌3.7%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，跌1.82%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.15元，收報1.15元，升1.77%；聯亞集團（0458）創52周高，見1.98元，收報1.9元，升1.06%；信銘生命科技（0474）創52周高，見0.2元，收報0.18元，升47.54%；意馬國際（0585）創52周高，見1.94元，收報1.9元，升9.83%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見13.86元，收報13.7元，跌1.01%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.72元，收報0.74元，跌11.9%；建業新生活（9983）低見2元，收報2.05元，跌4.21%；宇華教育（6169）低見0.74元，收報0.77元，跌9.41%；佳兆業健康（0876）低見0.023元，收報0.024元，跌4%；中國汽車內飾（0048）低見0.13元，收報0.15元，跌11.76%；恒基發展（0097）低見0.192元，收報0.198元，無升跌；正商實業（0185）低見0.305元，收報0.32元，跌33.33%；裕承科金（0279）低見0.068元，收報0.071元，跌4.05%；歲寶百貨（0312）低見0.056元，收報0.057元，跌8.06%；僑雄國際（0381）低見0.092元，收報0.11元，無升跌。

63隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.7元，收報0.72元，跌1.37%；金輝（0137）低見0.62元，收報0.65元，跌1.52%；新奧（2688）低見54.65元，收報55.5元，跌6.17%；新奧能源（2688）低見54.65元，收報55.5元，跌6.17%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.107元，收報0.109元，跌2.68%；卡姆丹克（0712）低見0.1元，收報0.102元，升2%；茂盛控股（0022）低見0.064元，收報0.064元，無升跌；遠東發展（0035）低見1.68元，收報1.71元，跌3.93%；金山科技工業（0040）低見0.48元，收報0.51元，升2%；東北電氣（0042）低見0.214元，收報0.214元，跌6.14%。

異動股

上升異動股，包括，信銘生命科技（0474）創52周高，見0.2元，收報0.18元，升47.54%；中國海外諾信（0464）收報0.29元，升45%；久融控股（2358）收報0.02元，升42.86%；醫匯集團（8161）創上市新低，見0.25元，收報0.42元，升40%；融創（1918）收報1.58元，升25.4%；東方大學城控股（8067）收報0.495元，升25.32%；萬星控股（8093）收報0.139元，升25.23%；川控股（1420）收報0.094元，升22.08%；STERLING GP（1825）收報0.125元，升21.36%；超媒體控股（0072）收報0.28元，升20.69%。

下跌異動股，包括，德信中國（2019）創上市新低，見0.225元，收報0.241元，跌38.21%；正商實業（0185）創上市新低，見0.305元，收報0.32元，跌33.33%；港龍中國地產（6968）平上市低位0.295元，收報0.315元，跌29.21%；弘陽地產（1996）創上市新低，見0.17元，收報0.183元，跌28.24%；樂享集團（6988）創上市新低，見0.335元，收報0.345元，跌26.6%；積木集團（8187）創上市新低，見0.121元，收報0.135元，跌26.23%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.04元，跌25.93%；方圓生活服務（9978）收報0.108元，跌22.86%；瑞港建設（6816）收報0.3元，跌22.08%；中梁（2772）收報0.375元，跌20.21%。

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