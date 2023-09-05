該署指，全球初創飛躍競賽12個城市以及線上比賽的決賽入圍者共13位，將會齊聚香港金融科技周進行比賽，屆時將獲得Accenture亞太金融科技創新實驗室優先面試機會及專家建議，以及由香港科技園提供的專業指導，加入科技園廣泛網絡等各項支持。

由投資推廣署主辦的全球Fast Track計劃，是一項整年度的金融科技加速計劃，旨在匯聚全球最具創新性的金融科技公司，從而展示其業務解決方案，並與各種區內企業及投資者建立緊密聯繫。這些公司已在本土及其他市場擁有商業客戶。

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