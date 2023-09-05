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金融加速器計劃助參賽企業接觸商業夥伴

香港投資推廣署今日夥拍埃森哲（Accenture）及香港科技園公司舉行傳媒會議，宣布旗下金融加速器計劃全球Fast Track計劃2023，與埃森哲的亞太金融科技創新實驗室和香港科學園的拓新市場計劃合作，為全球Fast Track計劃2023的全球初創飛躍競賽入圍決賽的企業，提供導師指導及接觸更多商業夥伴的機會。

該署指，全球初創飛躍競賽12個城市以及線上比賽的決賽入圍者共13位，將會齊聚香港金融科技周進行比賽，屆時將獲得Accenture亞太金融科技創新實驗室優先面試機會及專家建議，以及由香港科技園提供的專業指導，加入科技園廣泛網絡等各項支持。

由投資推廣署主辦的全球Fast Track計劃，是一項整年度的金融科技加速計劃，旨在匯聚全球最具創新性的金融科技公司，從而展示其業務解決方案，並與各種區內企業及投資者建立緊密聯繫。這些公司已在本土及其他市場擁有商業客戶。

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