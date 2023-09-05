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越秀地產8月合約銷售按年增21.3%

越秀地產（0123）公布，集團8月實現合同銷售金額約為98.58億元人民幣（下同），按年升約21.3%，實現合同銷售面積約為32.82萬平方米，按年上升約14.5%。

集團首八個月累計合同銷售金額約為1,019.6億元，按年上升約61.9%，累計合同銷售面積約為301.28萬平方米，按年上升約32.2%。累計合同銷售金額約佔2023年合同銷售目標1,320億元的77.2%。

8月份，越秀地產通過公開掛牌方式取得廣州市一幅地塊約27.77%的實際權益。該地塊位於廣州市天河區天河智谷片區內牛奶廠板塊，總建築面積合共約220,590平方米，規劃用途為住宅用地，權益的土地價款約為18.98億元。

合景泰富（1813）公布8月的合約銷售額為8.8億元，按年減少77.2%，8月預售建築面積約為49,000平方米，按年減少74.2%。

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