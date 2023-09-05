moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

綠債2023︱恒生提供線上線下綠債認購渠道 推8項費用豁免優惠

恒生（0011）公布，將為新一批綠色零售債券提供各種線上線下認購渠道，並同時推出 8 項費用豁免優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（非經中央結算系統）、債券轉出費（非經中央結算系統）、透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，新一批綠色零售債
券除了可支持香港創造可持續發展的未來，亦正好讓零售投資者的理財組合變得更多元化，加上這批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。

綠色零售債券認購渠道：

由 2023 年 9 月 18 日（星期一）上午 9 時至 9 月 28 日（星期四）下午 2 時，恒生客戶可透過以下渠道辦理認購綠色零售債券：

  • 恒生個人 Mobile App：客戶可透過恒生 Mobile App 遞交認購申請（登入恒生個人 Mobile App，按左側選單的「投資」>「認購新股/首次公開發售債券」>「認購首次公開發售債券」）
  • 網上理財：透過恒生個人 e-Banking 遞交認購申請
  • 電話理財：透過由專人接聽之電話熱線 2826 8866 認購申請( 2 ) ；Prestige Private 優越私人理財及 Prestige 優越理財客戶亦可致電其客戶經理進行電話認購
  • 分行遞交認購表格：客戶可親臨恒生全線地面分行（港鐵站辦事處及商務理財中心除外），分行職員會協助客戶填寫認購表格

其他報道

越秀地產8月合約銷售按年增21.3%

恒指收市跌387點 北水流入大增1.7倍 11連入近半年最長

綠債2023︱新一批綠債保底息4.75厘 9月18日開始認購

英國8月零售大升兼遠勝預期

恒指公司：港股今年日均成交跌12% 上月轉手率85%反映交投保活力

財經花生︱「抽水王」林作宣布重投保險業 自組專屬保險經紀團隊 冀完全顛覆市場

大基金集資3000億 據報將主力投資晶片生產設備

滬指終止兩連升 收跌0.71%

香港永明金融提前採納風險為本資本制度

瑞幸聯乘茅台咖啡 首日售出542萬杯銷售額破1億人幣

半日沽空金額77億元 減36% 盈富沽空減27%

貿發局：九成內地企業擬3年內「走出去」 逾六成首選香港專業服務作支援

恒指半日跌284點 南水轉流出 宜明昂科上市升13% 歐舒丹跌25%