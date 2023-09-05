恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，新一批綠色零售債

券除了可支持香港創造可持續發展的未來，亦正好讓零售投資者的理財組合變得更多元化，加上這批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。

綠色零售債券認購渠道：

由 2023 年 9 月 18 日（星期一）上午 9 時至 9 月 28 日（星期四）下午 2 時，恒生客戶可透過以下渠道辦理認購綠色零售債券：

恒生個人 Mobile App：客戶可透過恒生 Mobile App 遞交認購申請（登入恒生個人 Mobile App，按左側選單的「投資」>「認購新股/首次公開發售債券」>「認購首次公開發售債券」）

網上理財：透過 恒生個人 e-Banking 遞交認購申請

遞交認購申請 電話理財：透過由專人接聽之電話熱線 2826 8866 認購申請( 2 ) ；Prestige Private 優越私人理財及 Prestige 優越理財客戶亦可致電其客戶經理進行電話認購

分行遞交認購表格：客戶可親臨恒生全線地面分行（港鐵站辦事處及商務理財中心除外），分行職員會協助客戶填寫認購表格

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