恒生（0011）公布，將為新一批綠色零售債券提供各種線上線下認購渠道，並同時推出 8 項費用豁免優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（非經中央結算系統）、債券轉出費（非經中央結算系統）、透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。
恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，新一批綠色零售債
券除了可支持香港創造可持續發展的未來，亦正好讓零售投資者的理財組合變得更多元化，加上這批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。
由 2023 年 9 月 18 日（星期一）上午 9 時至 9 月 28 日（星期四）下午 2 時，恒生客戶可透過以下渠道辦理認購綠色零售債券：
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