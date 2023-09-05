截至本公告日期，該地塊尚未開始建設，該地塊的建設開發及物業銷售預期將於2024年開始。

公司指，地皮地處上海市中心的黃金地段，毗鄰上海的辦公、商業區及老城區，位於上海充滿活力的經濟活動中心，預期該地塊具有強大的開發潛力。集團計劃在該地塊上開發聯排別墅及高層公寓。鑒於市場供求情況及該地塊的位置、周邊基礎設施及規劃用途，預期於開發完成後將實現投資增值，從而為集團帶來現金流以及穩定可觀的收益及溢利。

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