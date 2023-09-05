大悅城（0207）公布，斥11.96億元人民幣（下同）及合共400萬元股東貸款，向國資上海北外灘旗下公司收購上海虹口區北外灘街道地皮，該地皮總地盤面積約為23,849平方米，規劃建築面積約為46,506平方米，擬定用途為開發住宅物業，其中大部分將為低層住宅物業，其餘為高層住宅物業。
截至本公告日期，該地塊尚未開始建設，該地塊的建設開發及物業銷售預期將於2024年開始。
公司指，地皮地處上海市中心的黃金地段，毗鄰上海的辦公、商業區及老城區，位於上海充滿活力的經濟活動中心，預期該地塊具有強大的開發潛力。集團計劃在該地塊上開發聯排別墅及高層公寓。鑒於市場供求情況及該地塊的位置、周邊基礎設施及規劃用途，預期於開發完成後將實現投資增值，從而為集團帶來現金流以及穩定可觀的收益及溢利。
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