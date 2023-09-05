財政司長陳茂波周日發文表示，降低股票印花稅不足以長期刺激交投，至昨日澄清沒有排除減印花稅的選項。財庫局長許正宇回應，陳茂波過去發言都是一致清晰，將以組合拳整體檢視內外不同因素，政府工作小組本周舉行會議，會給予空間和時間讓他們提交建議。
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對於減稅對財政影響，許正宇，強調政府財政穩健，印花稅為政府多項收入之一。
今年綠債提高保底利率至4.5厘，許正宇表示息率綜合考慮了類似產品利率、市場需求、未來市况等因素。去年銀債破發，他指投資者在二手市場買賣屬投資者個人決定，綠債風險低、為市場提供穩定回報並讓他們參與未來可持續發展，對今年綠債認購反應有信心。
今年綠債維持最多200億元發行額，而政府今年7月推出的銀色債券錄717億元破紀錄認購額，問及為何不考慮增發，金管局副總裁陳維民表示，政府每年訂下每年650億元綠債及基建債券限額，今年有一部分已發行機構投資者債券，政府發債要符合發債總額。
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