案情顯示，沈潔在2020年1月新結識的一名人士徐某提出與電子產品貿易有關業務機遇，透過合營安排，讓附屬公司從若干供應商採購電子零件，然後以小額利潤出售予若干買家。有關供應商及買家均由徐某指定，徐某和她的公司會就買家付款責任作擔保。沈潔或曠逸此前並不認識合營安排參與方，曠逸也沒有經營電子產品貿易業務的經驗。

有關合營業務只可賺取不足2.4萬美元的利潤，但是沈潔只取得某公司的周年申報表及對指定供應商進行公司查冊，在對建議的合營業務幾乎沒有進行或只進行非常有限的盡職審查、沒有進行任何商業或風險評估，及沒有通知或諮詢董事會任何其他董事，便代表曠逸同意訂立合營安排。

按照合營安排，曠逸將旗下一附屬公司30%股權轉讓給徐某的公司。該附屬公司向徐某指定供應商共支付近113.85萬美元。其後發現徐某挪用這些款項，有關供應商似乎從未交付過任何電子產品。曠逸已向徐某及其聯繫人追回附屬公司的30%股權及12.8萬美元，餘額逾100萬美元款項卻未追回。儘管上市科發送調查函及跟進，但沈潔沒有回應聯交所的調查。任慧勇則在聯交所對他採取紀律行動後才作回應。

該所指，《上市規則》第3.08條規定，董事須履行誠信責任及以應有技能、謹慎和勤勉行事的責任，履行上述責任時，至少須符合香港法例所確立的標準。相關董事也須遵守《上市規則》附錄所載的《董事聲明及承諾》，包括配合上巿科及或上市委員會的任何調查，及回答向他們提出的任何問題。上市委員會裁定，沈潔違反《上市規則》第3.08條，亦裁定兩人沒有遵守《董事聲明及承諾》。

其他報道

許正宇：給予空間提升流動性小組提建議 對綠債發行有信心

大悅城12億人幣收購國企上海外灘街道地皮

耀才：迎「英超」關鑼 新客戶買美股 送2股曼聯

綠債2023︱恒生提供線上線下綠債認購渠道 推8項費用豁免優惠

綠債2023︱中銀：料綠債反應熱烈 建議每人可抽10手

全日沽空金額236億 減4% 盈富沽空增1.3倍 比率逼歷史高位

日本開賭或延後至2030年夏季 造價增逾百億港元

越秀地產8月合約銷售按年增21.3%

恒指收市跌387點 北水流入大增1.7倍 11連入近半年最長

綠債2023︱新一批綠債保底息4.75厘 9月18日開始認購

英國8月零售大升兼遠勝預期

恒指公司：港股今年日均成交跌12% 上月轉手率85%反映交投保活力

財經花生︱「抽水王」林作宣布重投保險業 自組專屬保險經紀團隊 冀完全顛覆市場

大基金集資3000億 據報將主力投資晶片生產設備

滬指終止兩連升 收跌0.71%

香港永明金融提前採納風險為本資本制度

瑞幸聯乘茅台咖啡 首日售出542萬杯銷售額破1億人幣

半日沽空金額77億元 減36% 盈富沽空減27%

貿發局：九成內地企業擬3年內「走出去」 逾六成首選香港專業服務作支援

恒指半日跌284點 南水轉流出 宜明昂科上市升13% 歐舒丹跌25%

上海迪士尼：全球首個「優獸大都會」主題園區將於年底開放

碧桂園尋求將8隻境內債展期三年