淘寶香港站日前委託港大經管學院進行香港跨境電商市場的消費者調查，今日發布《2023年香港跨境電商市場研究報告》，報告發現，產品價格、總體商家信譽及買家保障是消費者選用跨境電商平台的三個重要考慮因素。
過去12個月當中，受訪者曾光顧的平台依頻次最多為淘寶、本地平台及亞馬遜；其對淘寶的滿意度與本地電商平台的滿意度相若，淘寶平均分為3.83，是各平台中最高，本地平台平均分為3.81。研究又發現，女性受訪者最常在線上購買的三大產品類別包括時尚產品、家具和家居用品、食品雜貨；男性受訪者三大產品包括電子設備及產品、家具及家居用品，以及時尚產品。
另外，34.9%受訪者每次在跨境電商平台平均消費為200至399元，亦有26%受訪者每次平均消費為400至599元；17.7%表示低於200元（17.7%），反映消費者對跨境電商購物信心。
港大經管學院創新及資訊管理學教授周昭瀧表示，調查發現港消費者對跨境電商平台已有一定的熟悉程度及滿意度，建議電商參與者可專注於提供獨特及具有差異性的產品及服務，加強整體購物體驗及互動。
淘寶香港站即將舉行「99 Mega Sale」，淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，考慮到用戶需求，將由199元人民幣包郵門檻下調至99元人民幣，亦會覆蓋更多商品，使用菜鳥首重亦由過去的1公斤改為500克，費用6元人民幣。
此外，淘寶日前加入支付平台PayMe，陳子堅表示，與PayMe合作令支付體驗更順暢，對消費者的購物頻次及轉化率均感到滿意。隨著平台增加更多支付平台，亦可從中吸納更多新客戶，令消費者受惠。至於支付寶近日調整手續費，他表示，平台年初至今一直保持健康增長，亦希望伙伴與平台合作均可獲得盈利，消費者亦可作出選擇。
是次研究報告以香港跨境電商市場為背景，通過問卷進行調查，調查對象為年滿18歲並於過去12個月內曾使用跨境電商平台購物的香港市民，一共收集2289宗有效回覆，當中35.7%為男性，64.3%為女性。
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