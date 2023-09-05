過去12個月當中，受訪者曾光顧的平台依頻次最多為淘寶、本地平台及亞馬遜；其對淘寶的滿意度與本地電商平台的滿意度相若，淘寶平均分為3.83，是各平台中最高，本地平台平均分為3.81。研究又發現，女性受訪者最常在線上購買的三大產品類別包括時尚產品、家具和家居用品、食品雜貨；男性受訪者三大產品包括電子設備及產品、家具及家居用品，以及時尚產品。

另外，34.9%受訪者每次在跨境電商平台平均消費為200至399元，亦有26%受訪者每次平均消費為400至599元；17.7%表示低於200元（17.7%），反映消費者對跨境電商購物信心。

港大經管學院創新及資訊管理學教授周昭瀧表示，調查發現港消費者對跨境電商平台已有一定的熟悉程度及滿意度，建議電商參與者可專注於提供獨特及具有差異性的產品及服務，加強整體購物體驗及互動。

淘寶香港站即將舉行「99 Mega Sale」，淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，考慮到用戶需求，將由199元人民幣包郵門檻下調至99元人民幣，亦會覆蓋更多商品，使用菜鳥首重亦由過去的1公斤改為500克，費用6元人民幣。

此外，淘寶日前加入支付平台PayMe，陳子堅表示，與PayMe合作令支付體驗更順暢，對消費者的購物頻次及轉化率均感到滿意。隨著平台增加更多支付平台，亦可從中吸納更多新客戶，令消費者受惠。至於支付寶近日調整手續費，他表示，平台年初至今一直保持健康增長，亦希望伙伴與平台合作均可獲得盈利，消費者亦可作出選擇。

是次研究報告以香港跨境電商市場為背景，通過問卷進行調查，調查對象為年滿18歲並於過去12個月內曾使用跨境電商平台購物的香港市民，一共收集2289宗有效回覆，當中35.7%為男性，64.3%為女性。

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