根據協議，港鐵要就屯門南延線、古洞站統稱為新界項目協議，完成該等線路及站頭建設，同時完成北環綫主綫之詳細規劃及設計和北環綫前期工程。港鐵按照合約，按今年7月估計的價格，要須自行全數支付256億元造價，預計該等造價費用在10年左右時間發生。當中政府與港鐵於簽署古洞站項目協議時協定，須就北環綫主綫之詳細規劃及設計以及北環綫前期工程應付的估計約39億元費用。屯門南延線將增建屯門南站及第16區站。

除了興建鐵路及鐵路站之外，因應鐵路加物業模式，港鐵可以在分別佔地約6.11公頃的屯門南延綫擬發展的屯門第16區用地及佔地約4.74公頃的古洞站擬發展用地，即共佔地10.85公頃用地，興建住宅、商業、鐵路設施，應付的地價則由政府逐個評定。港鐵須付的地價，則按古洞站及屯門南延線新佔地，按十足市值，分別減去已定的固定金額各約151.6億元及242.01億元去計算。根據港府新聞稿，有關扣減安排主要用作有關項目的財務資助。

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