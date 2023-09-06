道瓊斯工業平均指數收跌195點，跌幅0.57%，報34641點。標普500指數收跌18點，跌幅0.42%，報4496點。納斯達克綜合指數收跌10點，或0.08%，報14020點。

家得寶跌1.59%，報327.78美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累34點，而微軟升1.49%，報333.55元，貢獻道指32點。

科技股方面，蘋果收市報189.7元，升0.12%，谷歌母公司Alphabet收市報135.77元，升0.08%，亞馬遜收市報137.27元，跌0.61%，Facebook收市報300.15元，升1.27%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.24%，報456點。德國DAX指數收跌0.34%，報15771點；法國CAC 40指數跌0.35%，報7254點；英國富時100指數收跌0.2%，報7437點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.08%，報7123點。

美國2年期債息曾升最多1.84%，是7月27日後最大升幅。高見4.9681厘，是8月29日5.0332厘後最高。收市報4.9597厘，是8月28日後收市新高，當日報5.0479厘。連升3日，累計升0.0812厘，對上一次連升3日是8月22日。

美國10年期債息曾升最多2.18%，是9月1日後最大升幅，當日升幅為2.2%。高見4.2697厘，是8月25日4.2828厘後最高。收市報4.2598厘，是8月22日後收市新高，當日報4.3241厘。連升3日，累計升0.081厘，對上一次連升3日是8月14日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至67.181基點，是8月22日65.47基點後最窄。收市報70.207基點，是8月21日後收市最窄，當日報66.692基點。連升6日，累計升0.181點，對上一次連升6日是8月1日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至116.685基點，是8月23日114.699基點後最窄。收市報118.455基點，是8月22日後收市最窄，當日報112.86基點。連升4日，累計升7.397點，對上一次連升4日是8月15日。

道指曾跌最多0.58%，是8月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.1%。低見34635.63點，是8月29日34531.12點後最低。收市報34641.97點，是8月28日後收市新低，當日報34559.98點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月17日。

標指曾跌最多0.44%，是8月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.46%。低見4496.01點，是8月30日4493.59點後最低。收市報4496.83點，是8月28日後收市新低，當日報4433.31點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月17日。

納指曾跌最多0.61%，是8月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.65%。低見13945.65點，是8月30日13924.2點後最低。收市報14020.95點，是8月30日後收市新低，當日報14019.31點。連跌2日，累計跌14.02點，對上一次連跌2日是8月16日。首日，對上一次首日是8月25日。

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