moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

沙、俄延長減產 布油升穿90美元 美股見一周最大跌幅 道指跌195點

美債息上升，債息倒掛收窄，美股向下，見逾一周最大跌幅。聯儲局理事Waller暗示支持9月份暫停加息，但克利夫蘭聯儲行長認為利率可能需要再「提高一點」。沙特和俄羅斯延長供應削減措施推動布倫特原油升破90美元，紐油亦升最多2.9%。沙特將日減產100萬桶的措施延長三個月至12月份，而俄羅斯也將出口削減措施延至年底。

道瓊斯工業平均指數收跌195點，跌幅0.57%，報34641點。標普500指數收跌18點，跌幅0.42%，報4496點。納斯達克綜合指數收跌10點，或0.08%，報14020點。

家得寶跌1.59%，報327.78美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累34點，而微軟升1.49%，報333.55元，貢獻道指32點。

科技股方面，蘋果收市報189.7元，升0.12%，谷歌母公司Alphabet收市報135.77元，升0.08%，亞馬遜收市報137.27元，跌0.61%，Facebook收市報300.15元，升1.27%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.24%，報456點。德國DAX指數收跌0.34%，報15771點；法國CAC 40指數跌0.35%，報7254點；英國富時100指數收跌0.2%，報7437點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.08%，報7123點。

美國2年期債息曾升最多1.84%，是7月27日後最大升幅。高見4.9681厘，是8月29日5.0332厘後最高。收市報4.9597厘，是8月28日後收市新高，當日報5.0479厘。連升3日，累計升0.0812厘，對上一次連升3日是8月22日。

美國10年期債息曾升最多2.18%，是9月1日後最大升幅，當日升幅為2.2%。高見4.2697厘，是8月25日4.2828厘後最高。收市報4.2598厘，是8月22日後收市新高，當日報4.3241厘。連升3日，累計升0.081厘，對上一次連升3日是8月14日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至67.181基點，是8月22日65.47基點後最窄。收市報70.207基點，是8月21日後收市最窄，當日報66.692基點。連升6日，累計升0.181點，對上一次連升6日是8月1日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至116.685基點，是8月23日114.699基點後最窄。收市報118.455基點，是8月22日後收市最窄，當日報112.86基點。連升4日，累計升7.397點，對上一次連升4日是8月15日。

道指曾跌最多0.58%，是8月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.1%。低見34635.63點，是8月29日34531.12點後最低。收市報34641.97點，是8月28日後收市新低，當日報34559.98點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月17日。

標指曾跌最多0.44%，是8月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.46%。低見4496.01點，是8月30日4493.59點後最低。收市報4496.83點，是8月28日後收市新低，當日報4433.31點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月17日。

納指曾跌最多0.61%，是8月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.65%。低見13945.65點，是8月30日13924.2點後最低。收市報14020.95點，是8月30日後收市新低，當日報14019.31點。連跌2日，累計跌14.02點，對上一次連跌2日是8月16日。首日，對上一次首日是8月25日。

 

其他報道

北水增持工行 減持新城發展