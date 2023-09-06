個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌0.38%，折合報327.75元；阿里巴巴（9988）升0.45%，折合報92.77元；美團（3690）跌0.01%，折合報128.59元；匯控（0005）升1.25%，折合報58.37元；建行（0939）跌0.43%，折合報4.26元。

道期現升0.025%；標期現升0%；納期現跌0.02%。日本東證指數現升0.4%；韓國KOSPI指數現跌0.01%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.3%。

VIX指數隔晚升1.37%或0.19點，報14.01點。

紐油現升0.24%或0.21美元，報86.9美元；布油現升0.18%或0.16美元，報90.21美元；金價現升0%或0.03美元，報1926.15美元；LME 銅期貨隔晚升0.41%或35美元，報8487美元。美國10年期債息無升跌，報4.2598厘。

今日焦點股份可留意：

布油升穿90美元，留意油股。

兩公司最快今日公布業績，包括，中國置業投資（0736）及陽光房地產基金（0435）。

普華和順（1358）以4.55厘年息，向第三方放貸1.2億人幣。

港鐵（0066）簽約發展古洞及屯門南延線，連北環線前期造價256億，可發展逾10公頃地。

長城汽車（2333）8月總銷量按月升4.6%，惟新能源車減少近一成。

聯交所對曠逸（1683）兩前主席採紀律行動，直指合營交易累公司損失逾百萬美元。

萬科（2202）上月賣樓跌27%，融創合同銷售瀉六成。

大悅城（0207）12億人幣收購國企上海外灘街道地皮。

日本開賭或延後至2030年夏季，造價增逾百億港元。留意賭股。

越秀地產（0123）8月合約銷售按年增21.3%。

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