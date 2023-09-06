恒指今早低開51點或0.29%，報18405點，大市成交金額16億元；國指今早低開24點或0.39%，報6371點。恒生科技指數開市報4167點，跌0.61%。上升股份比例為4.6%，下跌為5.49%，無升跌為89.89%。
藍籌14隻升，44隻下跌，22隻無升跌。碧桂園服務（6098）升1.46%，報9.72元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌2%，報12.72元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，21隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報30.95元，升1.98%；跌幅最大的是百度（9888）開市報138.5元，跌2.46%。
恒指跌穿20天線(18407.28點)。科指跌穿50天線(4170.65點)。
布油升穿90美元。中海油（0883）開市報13.84元，升1.02%；中石油（0857）開市報5.89元，升0.86%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國置業投資（0736）停牌。陽光房地產基金（0435）無成交，報2.61元。
普華和順（1358）以4.55厘年息，向第三方放貸1.2億人幣。創52周高，見0.88元，開市報0.88元，升1.15%。
港鐵（0066）簽約發展古洞及屯門南延線，連北環線前期造價256億，可發展逾10公頃地。開市報32.1元，無升跌。
長城汽車（2333）8月總銷量按月升4.6%，惟新能源車減少近一成。開市報9.43元，無升跌。
聯交所對曠逸（1683）兩前主席採紀律行動，直指合營交易累公司損失逾百萬美元。開市報0.202元，升3.59%。
萬科（2202）上月賣樓跌27%，融創合同銷售瀉六成。開市報9.65元，升0.1%。
大悅城（0207）12億人幣收購國企上海外灘街道地皮。無成交，報0.25元。
日本開賭或延後至2030年夏季，造價增逾百億港元。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報6.65元，無升跌；美高梅中國（2282）無成交，報9.96元；澳博（0880）開市報3.19元，跌0.62%；永利澳門（1128）無成交，報7.77元；銀河娛樂（0027）開市報50.5元，跌0.39%；金沙中國（1928）開市報26.4元，無升跌。
越秀地產（0123）8月合約銷售按年增21.3%。開市報9.85元，升0.1%。
破頂股包括，華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.1元，開市報17.1元，升0.41%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.15元，開市報1.15元，無升跌；意馬國際（0585）創52周高，見1.99元，開市報1.99元，升4.74%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.81元，開市報0.81元，升1.25%；普華和順（1358）創52周高，見0.88元，開市報0.88元，升1.15%；B & D STRATEGIC（1780）創52周高，見2.48元，開市報2.48元，升0.81%；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.136元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.8元。
1隻股份創上市新低，包括春泉產業信託（1426）低見1.98元，開市報1.98元，跌0.5%。
創52周低，包括，金利來集團（0533）低見1.01元，開市報1.01元，跌2.88%。
異動股
上升異動股，包括，華邦科技（3638）開市報0.33元，升13.79%；雲遊控股（0484）開市報0.95元，升13.1%；正商實業（0185）開市報0.36元，升12.5%；新世紀集團（0234）開市報0.055元，升12.24%；電訊首科（3997）開市報0.46元，升12.2%；裕承科金（0279）開市報0.078元，升9.86%；數字王國（0547）開市報0.225元，升9.76%；僑雄國際（0381）開市報0.118元，升7.27%；德信中國（2019）開市報0.255元，升5.81%；瘋狂體育（0082）開市報0.155元，升5.44%。
下跌異動股，包括，世紀集團國際（2113）開市報0.057元，跌9.52%；萬景控股（2193）開市報0.36元，跌7.69%；名創優品（9896）開市報52.4元，跌6.34%；國農金融投資（8120）開市報0.122元，跌4.69%；第一太平（0142）開市報3.15元，跌3.08%；粉筆（2469）開市報4.7元，跌2.89%；金利來集團（0533）見52周低1.01元，開市報1.01元，跌2.88%；太古地產（1972）開市報16.36元，跌2.62%；維亮控股（8612）開市報0.039元，跌2.5%。
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