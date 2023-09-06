恒指今早低開51點或0.29%，報18405點，大市成交金額16億元；國指今早低開24點或0.39%，報6371點。恒生科技指數開市報4167點，跌0.61%。上升股份比例為4.6%，下跌為5.49%，無升跌為89.89%。