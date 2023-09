古沛勤曾在沙特任外交官,每日郵報報道稱,他早前於牛津大學向學生稱,「與中國人相比,阿拉伯人的頭腦是空虛的(“the Arabic mind is empty compared to the Chinese,”)」,他又指,情願過往出任公職時懂得中文而非阿拉伯語,因為中國更加有趣。

彭博社引述消息指,在古沛勤發表不當言論後,已被勸放棄其職務。古沛勤不在評論,匯控拒絕置評。

在今次事件前,古沛勤亦曾指摘英國政府跟隨美國對華政策是「軟弱」,其後他就任何引發的冒犯作出道歉。

匯控是沙特最大的海外銀行之一,在該國僱用了約200名投資銀行家。SBJBC在利雅得和倫敦均設有辦事處,由來自各個行業的150多名英國和沙特高級代表組成。它與政府和行業協會密切合作。

