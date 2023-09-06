港元現報7.8414元貶值1點子，曾貶值最多15點子，報7.8428元，亦曾升值最多11點子，報7.8402元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌103.63點子至2.67119%；1星期HIBOR跌12.16點子至3.60143%；2星期HIBOR跌2.53點子至3.78256%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.12點子至4.56589%；6個月期HIBOR升1.18點子至4.92512%；12個月期HIBOR跌0.66點子至5.26702%。

美元指數現報104.733貶值0.074點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44335%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.7576%，連續3日擴闊，利差是2023年4月25日後最闊，當日差距為-1.784%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年8月17日，當日利差報-0.7976%。

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