GUM表示，受全球指數下滑的影響，股票基金指數的表現相對較差。除了「其他股票基金」指數達到正回報之外，其餘基金指數均錄得負回報，當中以香港及大中華基金指數的跌幅最為明顯。

GUM 強積金綜合指數下跌 6.92 點（-3.0%），報 224 點；GUM 強積金股票基金指數下跌14.3 點（-4.6%），報 297.5 點；GUM 強積金混合資產基金指數下降約 6.4 點（-2.8%），報 224.66 點；GUM 強積金固定收益基金指數輕微下跌 0.1%，報 123.6 點。

8月份中港股市受到內房地產債務問題的影響，上證指數受壓。儘管中央政府下調了證券交易印花稅並實施「認房不認貸」等刺激措施，但仍難以扭轉下跌趨勢。

GUM 策略及分析師雲天輝表示，8月市況轉差，內房地產債務問題持續發酵，加上聯儲局主席鮑威爾在會議上發表的偏鷹言論令加息預期稍增，令強積金各個股票基金指數幾乎出現下跌。

雲天輝建議，成員若想在波動市中持盈保泰，可以考慮貨幣市場基金和強積金保守基金，兩者分別錄得 0.5%和 0.3%的單月正回報, 年初至今已逾兩厘回報。

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