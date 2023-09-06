油價上升誘發通脹升溫憂慮，加上儲局官員加息言論，美股隔晚向下，美期今早續跌，亞股低開低走，亞幣疲軟。內房股昨日抽升，官媒發文火上加油，文章稱非一線熱點城市的房地產限購、限售政策可盡快取消，融創（1918）升逾60%、恒大（3333）升逾30%。
恒指今早低開51點，高位跌22點，低位跌200點，高低波幅178點。通訊服務、非必需消費品、金融、衛生保健股推低大市。上升股份比例為18.05%，下跌為32.81%，無升跌為49.12%。
恒指半日跌150點或0.82%，報18306點，大市成交金額464億元；國指跌54點或0.86%，報6342點。恒生科技指數收報4130點，跌1.5%。
藍籌股成交金額189.03億元，佔大市成交40.73%；科指成份股成交金額106.17億元，佔大市成交22.88%；國指成份股成交金額164.19億元，佔大市成交35.38%。
24隻雙櫃台股，總成交0.25億元人民幣，相當於約0.27億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少19.61%，至72.02億元，佔大市成交15.5%。牛熊證成交金額24.3億元，減少31.3%；窩輪成交金額47.71億元，減少11.98%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌20隻升，56隻下跌，4隻無升跌。碧桂園服務（6098）升4.59%，收報10.02元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌4.37%，收報8.53元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.45元，升3.25%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報35.9元，跌5.53%。
恒指跌穿10天線(18310.15點)、20天線(18402.33點)。科指跌穿10天線(4159.17點)、20天線(4161.01點)、50天線(4169.91點)。
北水南下合計淨流入17.68億元，較上日減少85.26%，連續第12日流入，累計流入537.48億元，對上一次連續12日淨流入是3月23日。南水北上合計淨流出11.36億元人民幣，較上日減少75.35%，連續第2日流出，累計流出57.45億元。
內媒呼籲更多城市取消房產購售限制。融創（1918）收報2.55元，升61.39%。世茂集團（0813）收報1.13元，升39.51%。碧桂園（2007）收報1.19元，升17.82%。融信中國（3301）收報0.235元，升23.68%。花樣年（1777）收報0.084元，升29.23%。恒大（3333）收報0.46元，升31.43%。
金風科技（2208）分拆REITs深交所上市獲受理 集資8.8億。收報4.14元，升0.24%。
粉嶺北項目補價35億 為標準金額補地價首例 新世界（0017）：不評論個別農地補地價進度。收報16.9元，跌0.24%。
布油升穿90美元。中石油（0857）收報5.8元，跌0.68%。中海油（0883）創52周高，見13.92元，收報13.86元，升1.17%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國置業投資（0736）停牌。陽光房地產基金（0435）收報2.65元，升1.53%。
普華和順（1358）以4.55厘年息，向第三方放貸1.2億人幣。創52周高，見0.88元，收報0.86元，跌1.15%。
港鐵（0066）簽約發展古洞及屯門南延線，連北環線前期造價256億，可發展逾10公頃地。見52周低31.7元，收報31.9元，跌0.62%。
長城汽車（2333）8月總銷量按月升4.6%，惟新能源車減少近一成。收報9.61元，升1.91%。
聯交所對曠逸（1683）兩前主席採紀律行動，直指合營交易累公司損失逾百萬美元。收報0.199元，升2.05%。
萬科（2202）上月賣樓跌27%，融創合同銷售瀉六成。收報9.8元，升1.66%。
大悅城（0207）12億人幣收購國企上海外灘街道地皮。收報0.265元，升6%。
日本開賭或延後至2030年夏季，造價增逾百億港元。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報6.56元，跌1.35%。美高梅中國（2282）收報9.97元，升0.1%。澳博（0880）收報3.19元，跌0.62%。永利澳門（1128）收報7.67元，跌1.29%。銀河娛樂（0027）收報50.35元，跌0.69%。金沙中國（1928）收報26.65元，升0.95%。
越秀地產（0123）8月合約銷售按年增21.3%。收報10.1元，升2.64%。
破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見66.6元，收報61.95元，升5.27%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見7.7元，收報7.62元，升2.83%；登輝控股（1692）創上市新高，見3.48元，收報3.46元，升0.87%；珍酒李渡（6979）創上市新高，見11.62元，收報11.2元，升5.66%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.94元，收報12.92元，升1.1%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.23元，收報17.22元，升1.12%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1008.1元，收報1008.1元，升0.36%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.17元，收報1.16元，升0.87%；意馬國際（0585）創52周高，見3.21元，收報3元，升57.89%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；中國有色礦業（1258）創52周高，見5.15元，收報5.05元，升1%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.81元，收報0.79元，跌1.25%；普華和順（1358）創52周高，見0.88元，收報0.86元，跌1.15%。
破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見13.92元，收報13.86元，升1.17%。
37隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.7元，收報0.75元，升1.35%；建業新生活（9983）低見1.99元，收報2.05元，無升跌；佳兆業健康（0876）低見0.021元，收報0.023元，跌4.17%；正商實業（0185）低見0.3元，收報0.315元，跌1.56%；聯華超市（0980）低見0.3元，收報0.35元，無升跌；隆成金融（1225）低見0.1元，收報0.102元，跌3.77%；3D MEDICINES（1244）低見25.4元，收報25.8元，跌1.53%；中國生態旅遊（1371）低見0.3元，收報0.335元，跌2.9%；杭品生活科技（1682）低見0.07元，收報0.07元，跌5.41%；君實生物（1877）低見19.76元，收報20元，跌3.38%。
48隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.7元，收報0.71元，跌1.39%；呷哺呷哺（0520）低見3.51元，收報3.54元，跌3.28%；港鐵（0066）低見31.7元，收報31.9元，跌0.62%；新奧（2688）低見53.85元，收報55元，跌0.9%；新奧能源（2688）低見53.85元，收報55元，跌0.9%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.107元，收報0.107元，跌1.83%；理文造紙（2314）低見2.29元，收報2.33元，跌0.43%；潤泥（1313）低見2.5元，收報2.53元，跌3.44%；遠東發展（0035）低見1.68元，收報1.68元，跌1.75%；東北電氣（0042）低見0.21元，收報0.232元，升8.41%。
異動股
上升異動股，包括，億達中國（3639）收報0.239元，升139%；融創（1918）收報2.55元，升61.39%；意馬國際（0585）創52周高，見3.21元，收報3元，升57.89%；天成控股（2110）收報0.045元，升40.63%；世茂集團（0813）收報1.13元，升39.51%；上坤地產（6900）收報0.04元，升37.93%；天譽置業（0059）收報0.02元，升33.33%；恒大（3333）收報0.46元，升31.43%。
下跌異動股，包括，朗華國際集團（8026）收報0.47元，跌18.97%；中國恒天立信國際（0641）收報0.245元，跌18.33%；圓美光電（8311）創上市新低，見0.06元，收報0.063元，跌18.18%；童園國際（3830）收報0.04元，跌16.67%；興利（香港）控股（0396）收報0.081元，跌16.49%；維天運通（2482）收報1.72元，跌15.69%；榮暉控股（8213）收報0.37元，跌14.94%；美高域（1985）收報1.06元，跌14.52%；天彩控股（3882）收報1.07元，跌14.4%；中國環保科技（0646）見52周低0.37元，收報0.37元，跌13.95%；元亨燃氣（0332）收報0.057元，跌13.64%。
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