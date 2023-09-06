任澤平在微博發文表示：「燒不死的鳥才是鳳凰，華為手機是我用過最好的手機，甩蘋果好幾條街。」然而，有網民發現，雖然任澤平大讚華為，但自己卻是用小米MIX Fold 2發文，隨即引來網民調侃：「用小米手機，說最漂亮的話」、「華為最好，只用小米」，但亦有網民為其護航：「任總用小米手機給華為點讚，說明他支持國貨的決心，對國貨一視同仁，雨露均霑。」

此前，任澤平亦在微博發文稱讚華為，「華為突破了封鎖，推出mare60pro。沒有傷痕纍纍，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難。」他又指，反對不公正的全球化，華為被霸權國家舉全國之力遏制，受到了不公正的待遇，但是華為頑強的突破封鎖，技術上功能上強勢歸來，「我們完全有理由支持這樣的企業和精神。」

其他報道

內媒呼籲更多城市取消房產購售限制 融創曾升64% 恒大升35%

GUM：8月強積金人均蝕7273元

PayMe登陸淘寶香港站 用戶以PayMe付款 滿300元即減15元

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 隔夜息跌103點子

薩爾瓦多擬於明年將比特幣納入學校必修課

匯控古沛勤再發表不當言論 今批沙特人「頭腦空虛」

渣打指定本港及深圳分行延長周六及周日營業時間

金風科技分拆REITs深交所上市獲受理 集資8.8億

粉嶺北項目補價35億 為標準金額補地價首例 新世界：不評論個別農地補地價進度

恒指低開51點 跌穿20天線 科指跌0.6% 跌穿50天線

港股ADR升22點 夜期低水18點 陽光房地產等業績

沙、俄延長減產 布油升穿90美元 美股見一周最大跌幅 道指跌195點

北水增持工行 減持新城發展