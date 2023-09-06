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任澤平讚華為Mate 60 Pro完勝蘋果 被揭用小米發微博 網民：對國貨雨露均霑

華為Mate 60系列熱賣，內地著名經濟學家任澤平在微博發文讚揚華為手機好用，「甩蘋果好幾條街」。但有眼利的網民發現他是用小米MIX Fold 2發出相關微博帖文。

任澤平在微博發文表示：「燒不死的鳥才是鳳凰，華為手機是我用過最好的手機，甩蘋果好幾條街。」然而，有網民發現，雖然任澤平大讚華為，但自己卻是用小米MIX Fold 2發文，隨即引來網民調侃：「用小米手機，說最漂亮的話」、「華為最好，只用小米」，但亦有網民為其護航：「任總用小米手機給華為點讚，說明他支持國貨的決心，對國貨一視同仁，雨露均霑。」

此前，任澤平亦在微博發文稱讚華為，「華為突破了封鎖，推出mare60pro。沒有傷痕纍纍，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難。」他又指，反對不公正的全球化，華為被霸權國家舉全國之力遏制，受到了不公正的待遇，但是華為頑強的突破封鎖，技術上功能上強勢歸來，「我們完全有理由支持這樣的企業和精神。」

 

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