集團被拖佣10億的施永青在專欄文章中指，近日獲同事告知剛收到新世界支付柏傲莊的「特別佣金」，喜出望外，因此批佣金所支付的並非成交單位的佣金，而是撻訂單位的佣金，因在2021年，新世界發現興建中的柏傲莊建築質素出了問題，當時新世界為了令買家放心，選擇拆卸重建，但此舉會令建築成本大增，還會延後入伙時間，違反買賣合約中的交樓條款，令買家有權要求退定賠息，損失更加慘重。

但施永青指，新世界為了商譽，寧願承擔拆卸重建所衍生的損失與麻煩。而要向這批柏傲莊三期單位的買家解釋新世界的處境與可作的選擇，是一項十分複雜和繁重的工作。

新世界自己的銷售部門人手不足，惟有借助當初代理柏傲莊銷售的地產經紀一起去做好這件工作。而為了讓經紀有誘因去做好這項工作，新世界當時承諾，無論客人選擇繼續完成合約，還是接受賠償後取消合約，新世界都會按最初的承諾付佣給經紀。這項承諾令善後工作進行得很順利，買家甚少怨言。

但由於當時情況緊急，地產代理還不及待與新世界簽訂好合作協議，就第一時間投入工作，以致這項協議一直停留在口頭上，令地產代理對最終能否收到這批特殊佣金一直都患得患失。其後市場又傳出新世界資金緊張，要出售新創建套現減壓，代理於是更加擔心。

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