新世界發展（0017）近月頻傳資金緊張，而遭內房企業拖佣10億的本地代理中原集團創辦人施永青在一個專欄表示，新世界已向當日因建築質素問題而需要拆卸重建的柏傲莊三期地產經紀支付「特別佣金」，認為以往中國恒大（3333）、高銀與已故「舖王」波叔鄧成波的佣金，有很多即使成交了亦至今都未能收到，新世界今次肯支付這批佣金，顯示新世界是一間重承諾的公司，亦顯見其債務問題並不如外界所傳的那麼嚴重。
集團被拖佣10億的施永青在專欄文章中指，近日獲同事告知剛收到新世界支付柏傲莊的「特別佣金」，喜出望外，因此批佣金所支付的並非成交單位的佣金，而是撻訂單位的佣金，因在2021年，新世界發現興建中的柏傲莊建築質素出了問題，當時新世界為了令買家放心，選擇拆卸重建，但此舉會令建築成本大增，還會延後入伙時間，違反買賣合約中的交樓條款，令買家有權要求退定賠息，損失更加慘重。
但施永青指，新世界為了商譽，寧願承擔拆卸重建所衍生的損失與麻煩。而要向這批柏傲莊三期單位的買家解釋新世界的處境與可作的選擇，是一項十分複雜和繁重的工作。
新世界自己的銷售部門人手不足，惟有借助當初代理柏傲莊銷售的地產經紀一起去做好這件工作。而為了讓經紀有誘因去做好這項工作，新世界當時承諾，無論客人選擇繼續完成合約，還是接受賠償後取消合約，新世界都會按最初的承諾付佣給經紀。這項承諾令善後工作進行得很順利，買家甚少怨言。
但由於當時情況緊急，地產代理還不及待與新世界簽訂好合作協議，就第一時間投入工作，以致這項協議一直停留在口頭上，令地產代理對最終能否收到這批特殊佣金一直都患得患失。其後市場又傳出新世界資金緊張，要出售新創建套現減壓，代理於是更加擔心。
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