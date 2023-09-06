中信證券報告，指出人行將借款人實際住房情况符合當地首套住房標準的其他現有按揭貸款，近期以北上廣深為首的一線城市實施「認房不認貸」，他指調整政策後可以被重新認定為首套住房的按揭貸款，按揭利率調整優惠。人行通知指借款人可主動申請置換貸款降低利率，他指人行也提及鼓勵銀行以發布公告、批量辦理等方式，不批除後續銀行會批量處理。

受去年人行減息影響，目前內地銀行淨息差為1.74厘，降至2010年有紀錄以來低位。銀行高層在業績會指出，置換按揭難免再降下半年淨息差，據內地傳媒統計現存按揭利率平均降低0.8厘，中信按50%至75%現有按揭調整比例計算，預計對銀行全年凈息差的衝擊約為0.06至0.09厘。

內地居民提前償還按揭潮未因經濟復常而完結，中信認同下調利率有利降低居民住房消費負擔、緩解提前還貸問題，避免居民部門資產負債表大幅縮表，也有助銀行留存優質客戶。不過另一方面，中信指上月底銀行多個年期存款利息下調，力度未能完全抵銷降息影響，估計平均存款成本可節省0.04厘至0.06厘。因此中信認為，後續仍可能繼續下調存款利率，推動存款利率市場化。

降息推動消費方面，中信證券指有降低家庭負債壓力，增加可支配收入，以是次降貸款利率涉及4000萬戶，每戶每年節省3880元至5820元（人民幣，下同）利息支出。近年以居民消費支出與可支配收入比率為0.6至0.7，中信指每戶每年減少5000元利息支出，將可以帶動3000至3500元的消費支出，全社會消費有望增加1200至1400億元，帶動名義GDP增速提升0.1至0.12個百分點。

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