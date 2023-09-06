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恒指收市跌6點 成交跌8% 南水轉流入 內房炒上 億達中國升3倍

油價上升、加息言論，拖累美股隔晚向下、亞股今早低開，內媒發文倡非一線熱點城市的房地產限購、限售政策可盡快取消，內房股抽升，金融股向上，滬指倒升，恒指曾倒升35點，收市僅國指向上，恒指科指則跌幅收窄。南水由半日流出11億，轉為全日淨買入4078萬元，北水連續12日淨流入，是3月23日後最長。融創（1918）升68%、恒大（3333）以最高位收升82%，億達中國（3639）升3.2倍。

恒指今早低開51點，高位升35點，低位跌200點，高低波幅236點。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、實業股推低大市。上升股份比例為29.83%，下跌為32.66%，無升跌為37.5%。

恒指收市跌6點或0.04%，報18449點，大市成交金額929億元，較上日減少8.44%，是8月25日813.66億元成交後最少；國指升6點或0.11%，報6403點。恒生科技指數收報4176點，跌0.4%。

藍籌股成交金額426.7億元，佔大市成交45.93%；科指成份股成交金額225.58億元，佔大市成交24.28%；國指成份股成交金額363.64億元，佔大市成交39.14%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.42%，至89.21億元，佔大市成交9.6%。牛熊證成交金額34.12億元，減少3.55%；窩輪成交金額55.09億元，增加1.6%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，48隻下跌，2隻無升跌。碧桂園服務（6098）升5.85%，收報10.14元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌3.36%，收報8.62元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.43元，升2.78%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報36.25元，跌4.61%。

恒指10天線(18324.52點)、20天線(18409.52點)失而復得。科指20天線(4163.32點)跌穿10天線(4163.8點)、50天線(4170.84點)，指數則於失守3條線後尾市復得。

北水南下合計淨流入41.68億元，較上日減少65.26%，連續第12日流入，累計流入561.48億元，對上一次連續12日淨流入是3月23日。南水北上合計淨流入0.41億元人民幣，終止單日流出。

焦點股

恒大（3333）曾升最多82.86%，是創上市以來最大升幅。高見0.64元，是8月25日1.65元後最高。收市報0.64元，是8月25日後收市新高，當日報1.65元。連升4日，累計升0.37元，對上一次連升4日是2022年3月21日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2022年3月18日。

融創（1918）曾升最多73.42%，是創上市以來最大升幅。高見2.74元，是4月13日2.88元後最高。收市報2.66元，是4月12日後收市新高，當日報4.58元。連升3日，累計升1.72元，對上一次連升3日是7月4日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月31日。

午後消息股表現

港「股票專責組」傳明開會 或倡恢復投資移民。港交所（0388）收報312元，跌0.06%。

內地據報禁官員用iPhone或其他外國品牌裝置。小米（1810）收報11.76元，升1.38%。

今早及隔晚消息股表現

內媒呼籲更多城市取消房產購售限制。融創（1918）收報2.66元，升68.35%。世茂集團（0813）收報1.24元，升53.09%。碧桂園（2007）收報1.22元，升20.79%。融信中國（3301）收報0.245元，升28.95%。花樣年（1777）收報0.091元，升40%。恒大（3333）收報0.64元，升82.86%。

金風科技（2208）分拆REITs深交所上市獲受理 集資8.8億。收報4.18元，升1.21%。

粉嶺北項目補價35億 為標準金額補地價首例 新世界（0017）：不評論個別農地補地價進度。收報17.08元，升0.83%。

布油升穿90美元。中石油（0857）收報5.85元，升0.17%。中海油（0883）創52周高，見14.04元，收報14元，升2.19%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國置業投資（0736）停牌。陽光房地產基金（0435）收報2.71元，升3.83%。

普華和順（1358）以4.55厘年息，向第三方放貸1.2億人幣。創52周高，見0.88元，收報0.87元，無升跌。

港鐵（0066）簽約發展古洞及屯門南延線，連北環線前期造價256億，可發展逾10公頃地。見52周低31.7元，收報32.25元，升0.47%。

長城汽車（2333）8月總銷量按月升4.6%，惟新能源車減少近一成。收報9.62元，升2.01%。

聯交所對曠逸（1683）兩前主席採紀律行動，直指合營交易累公司損失逾百萬美元。收報0.195元，無升跌。

萬科（2202）上月賣樓跌27%，融創合同銷售瀉六成。收報10.06元，升4.36%。

大悅城（0207）12億人幣收購國企上海外灘街道地皮。收報0.27元，升8%。

日本開賭或延後至2030年夏季，造價增逾百億港元。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報6.59元，跌0.9%。美高梅中國（2282）收報9.88元，跌0.8%。澳博（0880）收報3.17元，跌1.25%。永利澳門（1128）收報7.58元，跌2.45%。銀河娛樂（0027）收報50.45元，跌0.49%。金沙中國（1928）收報26.45元，升0.19%。

越秀地產（0123）8月合約銷售按年增21.3%。收報10.04元，升2.03%。

破頂股表現

破頂股包括，昊天國際建投（1341）創上市新高，見1元，收報1元，升25%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見3.02元，收報2.99元，升9.52%；達勢股份（1405）創上市新高，見66.6元，收報63.1元，升7.22%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見7.7元，收報7.36元，跌0.67%；登輝控股（1692）創上市新高，見3.48元，收報3.4元，跌0.87%；珍酒李渡（6979）創上市新高，見11.62元，收報10.9元，升2.83%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見13.06元，收報13.06元，升2.19%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8510.35元，收報8510.35元，升0.09%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1078.95元，收報1078.1元，跌0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.23元，收報17.2元，升1%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1084.8元，收報1084.8元，升0.02%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1008.1元，收報1006.6元，升0.21%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.17元，收報1.16元，升0.87%；意馬國際（0585）創52周高，見3.21元，收報3元，升57.89%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；中國有色礦業（1258）創52周高，見5.24元，收報5.23元，升4.6%；普華和順（1358）創52周高，見0.88元，收報0.87元，無升跌；B & D STRATEGIC（1780）創52周高，見2.59元，收報2.4元，跌2.44%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見14.04元，收報14元，升2.19%。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.7元，收報0.75元，升1.35%；建業新生活（9983）低見1.99元，收報2.04元，跌0.49%；興業物聯（9916）低見0.495元，收報0.495元，跌8.33%；佳兆業健康（0876）低見0.021元，收報0.026元，升8.33%；正商實業（0185）低見0.3元，收報0.325元，升1.56%；裕承科金（0279）低見0.066元，收報0.071元，無升跌；彩虹新能源（0438）低見3.6元，收報3.83元，升1.59%；聯華超市（0980）低見0.3元，收報0.33元，跌5.71%；瑞安建業（0983）低見0.84元，收報0.86元，跌1.15%；隆成金融（1225）低見0.1元，收報0.111元，升4.72%。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，謝瑞麟（0417）低見0.91元，收報1.08元，升10.2%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.69元，收報0.7元，跌2.78%；呷哺呷哺（0520）低見3.51元，收報3.58元，跌2.19%；港鐵（0066）低見31.7元，收報32.25元，升0.47%；新奧（2688）低見53.85元，收報54.95元，跌0.99%；新奧能源（2688）低見53.85元，收報54.95元，跌0.99%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.107元，收報0.114元，升4.59%；理文造紙（2314）低見2.29元，收報2.35元，升0.43%；潤泥（1313）低見2.5元，收報2.58元，跌1.53%；茂盛控股（0022）低見0.064元，收報0.066元，升3.13%。

異動股

上升異動股，包括，億達中國（3639）收報0.42元，升320%；所羅門環球控股（8133）創52周高，見5元，收報2.49元，升271.64%；上坤地產（6900）收報0.055元，升89.66%；恒大（3333）收報0.64元，升82.86%；融創（1918）收報2.66元，升68.35%；意馬國際（0585）創52周高，見3.21元，收報3元，升57.89%；國際商業結算（0147）收報0.104元，升55.22%；世茂集團（0813）收報1.24元，升53.09%。

下跌異動股，包括，圓美光電（8311）創上市新低，見0.06元，收報0.061元，跌20.78%；藥師幫（9885）收報43.4元，跌19.7%；美高域（1985）收報1元，跌19.35%；朗華國際集團（8026）收報0.47元，跌18.97%；華聯國際（0969）收報0.129元，跌18.87%；童園國際（3830）收報0.039元，跌18.75%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.027元，跌18.18%；昌利控股（8098）收報0.039元，跌17.02%；科笛－Ｂ（2487）收報24.1元，跌16.75%；ＷＴ集團（8422）收報0.07元，跌15.66%；芯智控股（2166）見52周低1.28元，收報1.3元，跌15.58%。

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