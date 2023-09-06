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DFI零售集團首推「DFI零售實習生計劃」逾二百名學生參與

DFI零售集團公布推出首個「DFI零售實習生計劃」，為15歲或以上中學及大專院校學生，提供於集團旗下品牌惠康、7-Eleven 及萬寧的暑期實習機會，讓學生透過應用實戰，多方面認識零售業的工作內容及未來發展趨勢。

「DFI 零售實習生計劃」自今年6月推出起，共收到逾800份申請，經面試後錄取202名中學及大專院校學生。是次實習計劃特設彈性上班時間及地點，方便學生平衡暑假活動及實習工作的時間分配。同時，計劃向實習生們提供前線工作機會，更加入一系列工作坊，包括學習待客之道和溝通技巧，讓實習生探索未來職業興趣，及早規劃升學和就業方向，提升就業競爭力。

經歷兩個月實習後，逾半實習生轉為兼職形式，繼續留在不同品牌學習零售知識。DFI表示，一直為年輕人提供不同機會，當中包括商務營銷培訓生計劃、店務管理培訓、藥劑系學生實習計劃等，讓他們在零售業界不同領域發光發亮，承傳集團一直以客為先的服務精神。

 

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