公布指，雙方未來將繼續合作產品研發，探索當機保護、數據備份以及負載管理等方面的研究，進一步提升平台安全。通過雙方合作，將進一步推動數字資產市場的發展，同時在技術、安全性和服務質量方面取得更大突破，為投資者帶來更全面的保障與信心。

HashKey集團首席營運官翁曉奇表示，通過這次合作，將進一步改進金融、技術和服務基礎設施，為客戶提供更全面的保障。該行也期望在香港虛擬資產生態系統方面做出貢獻，促進其快速增長和長期發展。OneDegree共同創辦人郭彥麟則指，隨著數字資產經濟的快速發展，企業面臨的挑戰亦日新月異。在發展核心業務的同時，有效管理新興風險亦至關重要。要克服這個挑戰，關鍵在於建立包含保險的強大框架來辨別和減輕所有潛在風險。

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