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置地推全新《租戶可持續發展合作計劃》聯同租戶推動ESG

置地公司宣佈推出全新的《租戶可持續發展合作計劃》，旨在透過環境和社會領域計劃，與租戶攜手邁向可持續發展以及實踐置地公司長期發展承諾，將環境、社會及管治（ESG）目標納入其業務的各個層面。近年，租戶對地產商能否協助他們實現ESG目標的期望與日俱增，亦更重視地產商所推行的可持續發展方案。

該公司指，全新計劃建基於為期六個月的「綠色裝修與營運認證」先導計劃的成功之上。「綠色裝修與營運認證」計劃鼓勵新租戶在辦公室設計層面上減少對環境的影響，並為裝修前項目及日常營運提供認證及技術支援，鼓勵租戶採取可持續方案。至於社會領域計劃，包括多元共融計劃、義工服務、非牟利組織和慈善機構的物資捐贈，以及員工身心健康計劃等，與環境領域計劃同為重要。 參與先導計劃的27間商業租戶包括澳新銀行、史密夫斐爾律師事務所、香港交易所（0388）、香港大學創立方、年利達律師事務所和標準普爾。

澳新銀行香港區首席營運總監Mark Melton表示，「參與『綠色裝修與營運認證』計劃對我們而言是一大重要之舉，可持續發展是澳新銀行在全球營運上的核心，他們期待透過『租戶可持續發展合作計劃』與置地公司緊密合作，印證他們長久以來在環境、社會及管治三大領域中的承諾。」

置地公司商用物業執行董事江璣若表示，租戶是置地公司可持續發展策略中重要的持份者。他們對租戶先導計劃的熱烈反應感到鼓舞，因此決定推出《租戶可持續發展合作計劃》，重點關注環境計劃成效、數據共享以及社會計劃的參與度。他們期望吸引更多租戶參與這項年度計劃。

 

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