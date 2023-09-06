公司指，仍受商業地產市場的周期性 下滑所影響，當中以寫字樓為甚。因此，物業收入淨額錄得按年輕微下降2.8%至6.24億元。由於利率急速攀升導致利息支出顯著增加，相關年度之年度可分派收入按年下降11.8%。

公司又指，內地去年底扭轉防控政策，訪港旅遊大致復蘇，對陽光房地產基金的零售物業組合的效益正逐步浮現，尤見於上水中心購物商場。總括而言，零售物業組合的租用率於6月30日為93.5%，相對去年之94.5%，而相關年度則錄得續租租金跌2.5%，相對 2021/22 年財政年度的跌5.0%。

寫字樓物業組合租用率為93.1%(2022年6月底為94.8%)。相關年度續租租金跌2.1%，相對上一財政年度的跌5.5%。

整體物業組合租用率為93.3%(2022年6月30日：94.7%)，寫字樓及零售物業組合分別錄得74%及79%的滿意續租率(2021/22年財政年度：82%及77%)。兩者相應的平均現行租金於2023年6月30日分別為每平方呎港幣34.6元及每平方呎港幣65.6元，較去年下降1.4%及3.0%。

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