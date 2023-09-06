匯豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡消費及獎賞主管周燦賢表示，上半年整體信用卡消費有高雙位數增長。被問到港人旅遊平均消費時，周燦賢回應指已超越疫情前水平，其增長動力主要來自購物，而機票簽賬金額亦比起疫前高，惟未能提供相關數據。匯豐香港區財富管理及個人銀行業務零售產品主管麥信翎表示，自去年下半年起，已累積超過150萬名信用卡客戶使用信用卡在外地消費。

另外，匯豐今日正式擁出旅遊會員計劃「Travel Guru」，會員級別分成三個等級，會員於登記日起1年內累積指定機票或酒店住宿次數、以及外幣簽賬目標金額，就可享最高享有6%「獎賞錢」回贈。

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