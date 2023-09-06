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耀才建議綠債抽10至15手 料去年綠債價跌不會影響認購反應

政府昨日公布今年綠色債券發行詳情，保底利率升至4.75厘，耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬表示，依現行銀行定期的息率有所回落跡象，未來息口的走勢亦傾向下行，因此是次綠債每年均有保底4.75的回報，相信對偏好利息的投資者非常吸引，建議每人可認購10手至15手。

許繹彬表示，雖然去年上市的綠債跌穿招股價，但投資者在入場認購前已及視作銀行定期，認為股價變化相信對認購者不會有太大影響，加上港股現貨市場仍呈乍暖還寒格局，因此預期「綠債」是次市場反應亦會非常踴躍。

券商續推綠債優惠吸客，耀才公布新舊客戶即日起可優先認購，並推出11項免手續費優惠，包括認購利息、按金、認購手續費、暗盤買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費和代收股息手續費。

 

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