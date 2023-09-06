由政府指定的專責小組今日下午舉行首次會議，以制定提高股市流動性的措施。小組主席、證監會前主席唐家成向本報表示，首先討論了處理有關工作方式及計劃，未來會加開會議，目標盡早向行政長官提交短期建議，又稱沒有排除印花稅這個選項。
唐家成回覆本報查詢時透露，專責小組今日首先討論了處理有關工作方式及計劃。其後聽取了各金融監管機構及港交所有關市場情況和股票市場流動性的具體分析，包括投資者成本的相關數據。各成員亦就影響股票流動性的因素和相關事宜積極交換意見。
就行政長官早前曾表示，希望專責小組在《施政報告》公布前向他提供意見。在接下來的日子，專責小組會加開會議，以期盡早向行政長官提交短期建議，之後再聚焦中長期建議，並提交最終報告。
被問及今日會議有否討論減股票印花稅，唐家成表示，財政司司長已表示專責小組會研究如何提高股市的流動性，沒有排除印花稅這個選項。在專責小組保密制度下，會議討論不會向外披露。
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