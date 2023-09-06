他舉例指，若然現時食肆的人手只足夠做一轉夜市生意，在應付夜市延長營業時間，如可用應付一轉半生意的人手去應付到兩轉生意，又見得到邊際效益，自然會有食肆願意去做。就算目前勞工短絀，他相信商戶仍可配合。投資及投資者關係總監葉美鈴指出，市民是否願意在民生商場宵夜，商場面對的清潔及保安成本的歷力上升，及商戶面對之成本，也需要作出考慮。

另集團隨著在旗下新都城一期商場投入近2000萬元作資產增值後，吳兆基指，短期內未必再有類似金額的資產增值計劃，但是會在新收購過來的商場西九匯提升綠化，亦會在個別位於西九龍的寫字樓項目，進行翻新，涉資料不多。至於集團變身成為恒基地產（0012）的聯營公司後，他相信陽光會如過往般繼續獨立運作。

葉美鈴續指，隨著完成收購西九匯後，西九匯本身亦會做租戶重整及評估，加上新都城中心一期及上水中心購物商場租金調整，零售物業收入佔比會稍多於五成。集團會綜合評估旗下物業連同寫字樓的效益下，亦會考慮出售非核心物業。在開源方面，因應工資及電費成本上升，他們在採取措施節省成本之餘，亦擬調整管理費，抵銷利息開支上升。隨著零售好轉，除地產代理續租會有壓力之外，消費相關店舖可望加租；寫字樓即使未來供應增加，但是最近查詢租盤已見增加。至於受到加息影響下，影響到最終分派，她說，集團已透過利率調期，加上存款及租戶按金盤活等措施，冀令存款收入增加，抵銷利息上升的影響。

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