歐盟委員會正式確認根據《數碼市場法》（Digital Markets Act, DMA）被列為「看門人」（gatekeepers）的科技企業名單，Alphabet（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、Meta（美：META）、微軟（美：MSFT）及TikTok母企字節跳動榜上有名。
6家科技企業提供的22項核心服務，包括Google的Android、蘋果 iOS及 微軟 Windows作業系統；Google搜尋、Google Chrome及蘋果Safari瀏覽器；Google、亞馬遜及Meta的廣告服務；Google Maps、Google Play、Google Shopping、亞馬遜Marketplace、蘋果App Store及Meta Marketplace的中介平台服務；Meta旗下的WhatsApp及Messenger通訊軟件；TikTok、Meta的Facebook及Instagram、微軟的LinkedIn社交平台服務，以及Google的YouTube視頻服務，將受到DMA限制，須與競爭對手共享數據，使其服務能與競爭對手的軟件互相協作。
DMA將處於市場主導地位的科技業務，定義爲「看門人」，要求它們接受更嚴格的反壟斷規管，以促進歐洲科技行業的發展。
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