截至今日，公司尚未收到上述信託產品的本金及投資收益；公司已就上述信託產品逾期兌付的後續事宜與中融信託溝通，截至今日，尚未收到中融信託方面的正式文件回覆。

內房債務問題影響擴散，中融信託今年被爆出多宗到期信託產品逾期未兌付，內地瘋傳其停兌付金額高達3500億人民幣。

其他報道

中國海外上月賣樓收入跌16%

歐盟列蘋果Meta等6大科企為「看門人」 接受更嚴格反壟斷規管

陽光房地產：旗下商場料受惠政府搞旺夜市 視商戶取得邊際利益而配合

專責小組主席唐家成：盡早向特首提交短期建議 不排除減印花稅選項

匯豐信用卡今年上半年旅遊相關消費飈升2倍

陽光房地產基金全年少賺11% 派息跌12%

置地推全新《租戶可持續發展合作計劃》聯同租戶推動ESG

小紅書推「百萬買手計劃」 設買手中心構建電商生態

OneDegree將為HashKey交易所數字資產提供保險

全日沽空金額減33% 盈富沽空減79%比率降至68% 基金單位增400萬個

DFI零售集團首推「DFI零售實習生計劃」逾二百名學生參與

小米汽車據報已試生產近一個月 每周50輛樣車

恒指收市跌6點 成交跌8% 南水轉流入 內房炒上 億達中國升3倍

李強：中國今年有望實現5%增長目標 經濟前景可期

中信證券：料一半內地現有按貸受惠政策下調 惟令銀行淨息差降6至9基點

官媒：應採更多措施防止未成年人沉迷網絡遊戲

滬指一枝獨秀 創板指險守2100點大關

【有片:投資王道】王弼：可開始吸納美長債ETF

港「股票專責組」傳今日開會 或倡恢復投資移民

內地據報禁官員用iPhone或其他外國品牌裝置

施永青：新世界已向地產代理支付柏傲莊撻訂單位佣金 反映公司重承諾

【有片：埋身擊】美元兌日圓或挑戰去年高位 現水平不宜沽空美元買日圓

半日沽空金額71億 減7% 盈富沽空減53%