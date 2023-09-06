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再有內地上市公司稱中融信託產品逾期兌付 涉資1000萬元

再有內地上市公司無法兌付中融信託產品。藥石科技（深：300725 ）公布，公司購買的1000萬元中融圓融1號集合資金信託計劃逾期兌付。該產品期限爲2023年6月7日至2023年9月5日。

截至今日，公司尚未收到上述信託產品的本金及投資收益；公司已就上述信託產品逾期兌付的後續事宜與中融信託溝通，截至今日，尚未收到中融信託方面的正式文件回覆。

內房債務問題影響擴散，中融信託今年被爆出多宗到期信託產品逾期未兌付，內地瘋傳其停兌付金額高達3500億人民幣。

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