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東瀛遊：暑假檔期共2.5萬人報團 逾1200團出發

東瀛遊（6882）公布，疫後首個暑期旺季報團人數大幅飊升，合計有超過2.5萬人報團，一共超過1200個旅行團出發，整體客量回復疫情時逾8成水平。

東瀛遊執行董事禤國全表示，今年是疫情後首個暑期旺季，客人報團比預期早，日本繼續成為香港人熱愛的旅遊目的地。在運力及人力資源不足情況下，現時的報團人數已回復至疫情前的80%，略為跑贏大市，仍以日本團最受歡迎，暑期約有500個旅行團出發，佔整體客數一半，創下新高，其次是韓國、 台灣、泰國等東南亞地區，亦有超過300個旅行團出發。

他又稱，紅葉及聖誕旺季即將來臨，北海道賞楓團推出不久已火速爆滿，料第三季整體營業額較上季飆升接近3 成，加上秋季更是中國、長線團的旺季，冀收入甚至可超越疫情前水平。

他指出，集團繼九龍灣店於今年5月開業後，再新增兩間新店，現時目前員工數目370人，將會增聘人手至疫情前8成至460人以應付需求。

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